Ognjen Ritan osvojio svjetsku bronzu u Bangkoku

13.11.2025

16:09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку
Foto: Facebook/JuJitsu club "Borac"/screenshot

Član džiu džicu kluba Borac iz Banjaluke, Ognjen Ritan, ostvario je izuzetan uspjeh na Svjetskom prvenstvu u održanom u Bangkoku.

Nastupajući u sastavu reprezentacije Republike Srpske, Ognjen je briljirao tokom čitavog takmičenja, ostvarivši pet impresivnih pobjeda i doživivši samo jedan poraz u borbi za plasman u finale.

"Ovim rezultatom, Ognjen je potvrdio svoj kvalitet i još jednom dokazao da spada među najbolje takmičare svijeta u svojoj kategoriji. Njegov nastup u Bangkoku donio je ne samo lično priznanje, već i veliki ponos za Ju jitsu klub Borac i reprezentaciju Republike Srpske", naveli su iz Borca.

Ističu da je ova medalja rezultat dugogodišnjeg rada, truda i posvećenosti.

"Bravo, Ognjene! Bronza svjetskog sjaja za naš klub i Republiku Srpsku!", dodali su iz trofejnog banjalučkog sportskog kolektiva.

