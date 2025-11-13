Ognjen Ritan osvojio svjetsku bronzu u Bangkoku

Izvor:
Član džiu džicu kluba Borac iz Banjaluke, Ognjen Ritan, ostvario je izuzetan uspjeh na Svjetskom prvenstvu u održanom u Bangkoku.
Nastupajući u sastavu reprezentacije Republike Srpske, Ognjen je briljirao tokom čitavog takmičenja, ostvarivši pet impresivnih pobjeda i doživivši samo jedan poraz u borbi za plasman u finale.
"Ovim rezultatom, Ognjen je potvrdio svoj kvalitet i još jednom dokazao da spada među najbolje takmičare svijeta u svojoj kategoriji. Njegov nastup u Bangkoku donio je ne samo lično priznanje, već i veliki ponos za Ju jitsu klub Borac i reprezentaciju Republike Srpske", naveli su iz Borca.
Ističu da je ova medalja rezultat dugogodišnjeg rada, truda i posvećenosti.
"Bravo, Ognjene! Bronza svjetskog sjaja za naš klub i Republiku Srpsku!", dodali su iz trofejnog banjalučkog sportskog kolektiva.
