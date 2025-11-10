MOK će zabraniti transrodnim osobama da se takmiče u ženskoj konkurenciji

Međunarodni olimpijski komitet /MOK/ zabraniće transrodnim osobama da se takmiče u ženskoj konkurenciji na Olimpijskim igrama, javio je list "Telegraf".

Prema trenutnim pravilima, MOK dozvoljava nacionalnim savezima da donose odluke u vezi sa mogućnošću učestvovanja transrodnih osoba na Olimpijskim igrama, uz preporuku da se učestvovanje dozvoli transrodnim ženama ukoliko smanje nivo testosterona.

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je u februaru ove godine da neće dozvoliti transrodnim sportistima da se takmiče na Ljetnim olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.