Doktorica iz BiH optužena da je unakazila lice pacijentkinje: U VC-u joj ubrizgala filere

Izvor:

Kliks

14.11.2025

12:34

Докторица из БиХ оптужена да је унаказила лице пацијенткиње: У ВЦ-у јој убризгала филере

Potvrđena je optužnica protiv A. S., doktorice urgentne medicine iz Visokog, zbog teškog narušavanja zdravlja pacijentkinje nakon nepropisne estetske procedure izvedene u junu 2021. godine.

Prema navodima iz optužnice, A. S. je u Visokom, u prostoru koji nije bio medicinski pripremljen niti licenciran, I. B. ubrizgala dermalne filere u predjelu jagodičnih regija lica.

"U prostoriji nisu bili osigurani osnovni higijenski uslovi, čist i prozračan prostor, medicinska oprema, dezinfekcija, niti stolica i ležaj sa sterilnim navlakama. Takođe, pacijentkinja nije dala pismeni pristanak, a koža nije bila adekvatno pripremljena za zahvat", obrazložili su tužioci.

U optužnici se navodi da je 14. juna 2021. godine u prostorijama toaleta izvršila aplikaciju filera te da su kod I. B. nastupile teške posljedice.

Optužnica navodi stvaranje značajnog ožiljnog tkiva na desnoj strani lica, deformišući ožiljak od unutrašnjeg očnog ugla prema obrazu, asimetriju zigomatičnih regija, propadanje mišića i potkožnog tkiva te trajno oštećenje mimike desne strane lica. Slične promjene nastale su i na lijevoj strani lica.

Ožiljci i deformacije, nastali kao posljedica upalnih reakcija i ponovljenih medicinskih intervencija, ocijenjeni su kao trajni, a kod oštećene su doveli i do razvoja srednje teške depresivne epizode, emocionalnog pada i narušenog psihičkog zdravlja.

Doktorica A. S. se tereti da je drugu osobu teško tjelesno povrijedila, pri čemu je u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela oštećene te trajno narušeno njeno zdravlje i izgled.

