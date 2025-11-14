Logo
Zaharova: Kijevski režim nastoji da regrutuje "odbjegle" Ukrajince

14.11.2025

Захарова: Кијевски режим настоји да регрутује "одбјегле" Украјинце
Kijev je spreman da pribjegne svim sredstvima, uključujući informacione provokacije, kako bi iz evropskih zemalja vratio mlade Ukrajince kao potencijalne regrute, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Prema njenim riječima, iako je formalno ukinuta zabrana izlaska za muškarce od 18 do 22 godine, kijevski režim nastoji da "odbjegle" Ukrajince ponovo privede u zemlju, oslanjajući se i na rastuća raspoloženja u EU za smanjenje socijalnih davanja i preferencija Ukrajincima.

Zaharova je naglasila da Kijev stavlja među prioritete i progon sopstvenih građana, navodeći da ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova planira da u kontaktima sa NATO i EU traži ekstradiciju ukrajinskih državljana koji su u pritvorima ili na izdržavanju kazne u državama EU.

Изабел Дејл

Svijet

Skandal: Policajka orgijala s robijašima, kamere snimile

"Kijevska klika je spremna na sve kako bi vratila potencijalne regrute i poslala ih na front", istakla je Zaharova, dodajući da se pripremaju nove provokacije i koraci u tu svrhu.

Izjave zamjenika ministra spoljnih poslova Ukrajine Sergeja Kislice u intervjuu za britanski Times "ne mogu se nazvati drugačije do apsurdom" i potvrđuju nezainteresovanost Kijeva za mirno rješenje sukoba, saopštila je Zaharova.

"Umjesto da odgovori na konkretne prijedloge ruske strane o organizaciji daljeg pregovaračkog procesa i da nastavi dijalog, Kijev je ponovo izabrao put optužbi na račun Rusije, računajući na dodatno pooštravanje zapadnih sankcija protiv naše zemlje", istakla je Zaharova na brifingu, piše Sputnjik.

Marija Zaharova

