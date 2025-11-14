Skandal: Policajka orgijala s robijašima, kamere snimile

Godine 2021, Dejl je počela da radi kao čuvar u zatvoru HMP Koldingli u Sariju, u Engleskoj, sa 19 godina.

Prije toga, radila je kao prodavačica u Marks i Spenseru. Poslije samo nekoliko mjeseci u zatvoru, počela je da ima se*sualne odnose sa dva zatvorenika - a moguće i sa drugima, izvještava "Dejli mejl".

Jedan od njih bio je Konor Mani (28), koji je osuđen za bjekstvo od policije brzinom od 225 kilometara na sat, slijetanje sa puta i ostavljanje svog saputnika da umre.

Drugi je bio Šahid Šarif, osuđen na 12 godina zbog oružane pljačke prodavnice nakita tokom koje je prijetio prolaznicima amonijakom.

Iako je znala da su veze sa zatvorenicima strogo zabranjene, brzo je imala odnose sa obojicom. Kamera ju je jednom uhvatila kako izlazi iz sobe za molitvu i veroispovijesti i namješta odjeću, nakon što je provela četiri minuta sama sa Šarifom.

Kasnije joj je poslao poruku: "Bilo je dobro dijeliti tu ljubav..."

Takođe je švercovala i drogu.

Dejlova se nakon toga potpuno zanijela – pisala je ljubavna pisma hvaleći Šarifove "rep vještine" i tvrdeći da bi "primila metak za njega". Čuvala je uramljenu fotografiju njih dvoje u svojoj sobi, dobila je i prsten, a na njegov nagovor je i uvećala zadnjicu, tretmanom koji se popularno naziva "brazilsko podizanje zadnjice".

Kada je Šarif prebačen u drugi zatvor, posjećivala ga je, slala mu poruke i novac. Bila je uvjerena da će je zaprositi. Ali sve je otkriveno kada je u njegovoj ćeliji pronađen mobilni telefon pun njihovih poruka.

Pored nedozvoljene veze, istraga je otkrila i plan za krijumčarenje droge u zatvor. Plan je bio da Dejlova natopi koverte tečnošću koja sadrži drogu, zatim ih osuši i pošalje zatvoreniku.

Istražitelji su takođe pronašli dokaze da je ona vodila Šarifov Snepčet nalog preko kojeg je šverc droge organizovan. Trebalo je da preuzme drogu od Lili Salis, njegove koleginice iz Brajtona.

Nakon osmodnevnog suđenja na Krunskom sudu u Sauterku, Dejl, koja sada ima 23 godine, proglašena je krivom za više od toga: dvije tačke optužnice za zloupotrebu položaja i zavjeru za unošenje zabranjenih predmeta u zatvor.

Puštena je uz kauciju do izricanja presude, zakazane za januar. Sudija je jasno stavio do znanja: "Ne vidim drugu alternativu osim zatvorske kazne." Salis je takođe proglašena krivom, dok je Šarif prethodno priznao svoju umiješanost. Njene bivše kolege tvrde da Dejlova jednostavno nije bila spremna za ovaj posao.

Na kraju je uhapšena

"Nije bila dovoljno zrela niti dovoljno ozbiljna. Veoma je nesigurna, a zatvorenici to odmah prepoznaju. Traže uslugu za uslugom - i odjednom si unutra", komentarisali su za "Dejli mejl".

Još jedan stražar koji ju je poznavao rekao je: "Izi je bila fina, ali njen izgled i ponašanje su se isticali od ostalih. Bilo je znakova, ali niko ne očekuje da neko završi u vezi sa zatvorenikom i švercuje drogu."

Dejlova je na kraju uhapšen 1. novembra 2022. Kod nje je pronađena oprema za skrivanje švercovanih stvari i prsten za koji je tvrdila da je vjerenički prsten i da ga je dobila od Šarifa.

U njegovoj ćeliji su pronađena ljubavna pisma u kojima je pisalo: "Volim zemlju po kojoj hodaš... Biću tu za tebe kroz sve, dobro ili loše...", "Jednog dana ću te vidjeti kada izađeš iz zatvora - i ući ćemo u taj Lamborgini o kome pričaš".

Istraga telefona otkrila je još gore stvari: postojao je još jedan zatvorenik, nadimka "Kon", sa kojim je imala fizički odnos od maja 2022. godine, a takođe je slala poruke još četvorici zatvorenika.

"Ja sam slaba osoba"

Dejl je na sudu tvrdila da nije imala se*sualne odnose ni sa kim i da nije znala da su mobilni telefoni ilegalni u zatvoru.

Kada su je pitali zašto nije ništa prijavila, odgovorila je: "Ja sam slaba osoba. Ne bih se usudila da im se suočim".

Međutim, izgleda da porota nije bila ubijeđena ovim odgovorom...