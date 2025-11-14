Logo
Špirić: Protivustavni pokušaji da Dom naroda postane predstavnički

SRNA

14.11.2025

12:43

Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je danas da ne dolazi u obzir da se od Doma naroda napravi Predstavnički dom i da je rješenje u poštovanju Ustava BiH, Dejtonskog sporazuma i zakona, te u dogovoru.

Špirić je izrazio žaljenje što današnja sjednica Doma naroda nije održana.

"Prvo sam mislio da se radi o nesnalaženju predsjedavajućeg doma Kemala Ademovića, dok nisam vidio da on postao neka opozicija u okviru Doma naroda", izjavio je Špirić Srni.

On je podsjetio da svaka sjednica mora biti zakazana u skladu sa poslovnikom i Ustavom BiH.

"Ovih dana sluđuju javnost kako imaju većinu u Domu naroda, a ako imaju, zašto nisu održali sjednicu", upitao je Špirić i ocijenio da se radi o klasičnoj laži i podmetanju, jer ustavnu većinu čine po tri delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda.

Konstatujući da druga strana nema tu većinu, Špirić je postavio pitanje zašto onda nema želje za dogovor o sazivanju sjednica i dnevnom redu?

КК Црвена Звезда

Košarka

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

Prema Špirićevim riječima, oni koji su kreirali Dejton bili su dalekovidi i znali su da će se u nekom trenutku pojaviti želja za dominacijom, što su spriječili definisanjem ustavne većine za održavanje sjednice Doma naroda ukoliko se ta dominacija želi realizovati.

"Ništa tu nema posebno, ja ih molim da ne blokiraju, da sjednu da razgovaraju i da nastavimo dalje", istakao je Špirić.

Kada je u pitanju mogućnost održavanje sjednice Doma naroda posvećene budžetu BiH, on je rekao da o tome postoji konsenzus u okviru Kolegijuma doma i da će se većina u Klubu Srba odazvati i dati svoj doprinos da budžet BiH za 2025. godinu bude usvojen.

"Protiv sam bilo kakvog podmetanja i uvreda koje čujem i danas povodom neodržavanja ove sjednice. Mislim da svi treba da se pogledaju u ogledalo", zaključio je Špirić.

Nikola Špirić

Dom naroda Parlamenta BiH

