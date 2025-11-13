Koliko će koštati proslava Božića u institucijama BiH?

Savjet ministara BiH je na današnjoj sjednici usvojio nekoliko odluka kojima je odobreno korišćenje novca iz tekuće rezerve budžeta, a jedna od njih tiče se i proslave predstojećih božićnih praznika.

''Donesena je odluka o odobravanju 30.000 KM iz tekuće rezerve budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH u Službi za zajedničke poslove institucija BiH za organizovanje tradicionalnog prijema u povodu božićnih praznika u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, koji će biti održan 18. decembra 2025. godine'', saopšteno je iz Savjeta ministara nakon današnje sjednice.

Ministri su, između ostalog, podržali odobravanje određenih suma novca

Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za ostvarivanja punopravnog članstva u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Donesena je i Odluka o odobravanju 60.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za finansiranje troškova, odnosno pravnog savjetovanja koje pruža međunarodna advokatska kancelarija iz Pariza u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, piše Glas Srpske.