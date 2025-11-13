Kovačević: Predstavnički dom nema ustavnu nadležnost da imenuje glavnog pregovarača

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u kojem bi opozicija iz Republike Srpske željela da imenuje glavnog pregovarača BiH sa EU nema ustavnu nadležnost da osniva niti imenuje nove institucije na nivou BiH, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

On je podsjetio da u Ustavu BiH jasno piše da Predsjedništvo BiH imenuje predsjedavajućeg i članove Savjeta ministara BiH, a da ih Predstavnički dom potvrđuje.

Kovačević ističe da opozicija u Republici Srpskoj zajedno sa političkim Sarajevom želi da smanji vidljivost srpskog naroda i Srpske i da isključe ključni mehanizam njegove zaštite vitalnog interesa srpskog naroda i Srpske.

"Sve to žele da završe u Predstavničkom domu, u kojem Federacija ima 28 članova, a Republika Srpska 14, i od tih 28 većina dolazi iz bošnjačkih, odnosno sarajevskih stranaka. Zato bi glavni pregovarač izabran uz podršku tih stranaka i manjinskog paketa iz Srpske bio neustavan", rekao je Kovačević, koji je i srpsku delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

On je naglasio da Savjet ministara, u kojem sjede predstavnici većinske volje srpskog naroda, ne bi želio komunikaciju sa takvim pregovaračem.

"Ovo ne bi ubrzalo, već bi u potpunosti zaustavilo i onemogućilo put BiH prema EU", smatra Kovačević.

Kovačević je rekao da opozicija vodi igru oko kandidata, da predlažu za glavnog pregovarača Mirka Šarovića, koji ne zna nijedan strani jezik.

"To nikome nikada nije palo na pamet. Pa onda predlažu nekog Neškovića, ni sami više ne znaju koga predlažu. Tri stranke iz opozicije imaju 12 kandidata i ni oko čega se ne mogu dogovoriti", dodao je Kovačević.

Kovačević se osvrnuo i na Nenada Vukovića, koji takođe ima prijedlog ko treba da bude pregovarač, a koji je, kako je rekao, "delegat iz kinder jajeta".

On je napomenuo da Ustav BiH kaže da Narodna skupština Republike Srpske bira pet srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Vuković je pristao da se taj ustavni princip sruši, da bi njega izlegli ili izvukli iz kinder jajeta da bi bio delegat umjesto delegata kojeg je izabrala Narodna skupština Republike Srpske", dodao je Kovačević.