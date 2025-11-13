Logo
Vukanoviću rastu ambicije: Sanjana fotelja ministra ga više ne zadovoljava

ATV

13.11.2025

11:20

Poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srpske i lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanović iz dana u dan, očigledno ambicije rastu.

Poznato je da se ranije grčevito borio za fotelju ministra bezbjednosti, ali za to nije imao podršku pa se morao zadovoljiti onom funkcijom koju već ima.

On je sada priznao da želi na sam vrh u zajedničkim institucijama - jednu od tri stolice u Predsjedništvu.

je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, te je otkrio kako ima ambiciju da bude član Predsjedništva BiH.

Sa druge strane kontradiktorno je to što tvrdi da mu funkcija ne znači previše.

"Mislim da bi to bio jedan pravi uragan. Imam ambiciju da budem član Predsjedništva BiH. Meni funkcija ne znači previše. Moj autoritet ne ide iz funkcije. Ne poštuju me ljudi zbog neke moći, ali mislim da bi to bila pozicija koja bi na najbolji mogući način mogla sprovesti ono što ovom području treba; pomirenje i bušenje balona ispunjenog mržnjom", rekao je Vukanović.

"Volio bih biti kandidat, to mi je ambicija. Nadam se da će doći skeneri koji bi iz korijena promijenili rezultate izbora u Republici Srpskoj", poručio je Vukanović., prenosi "N1".

Nebojša Vukanović

