Paunović iznenadio sastavom protiv Engleza

Izvor:
ATV
13.11.2025
19:55
Komentari:0
Veljko Paunović, selektor Srbije, izabrao je početni sastav za meč sa Engleskom u svom debiju na klupi Orlova.
Utakmica se igra na Vembliju u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Na Vembli će istrčati sljedeći sastav: Rajković, Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić, Gudelj, I. Ilić, Živković, Lukić, Kostić, Vlahović.
Suprotstaviće im se domaćin, koji će početi duel sa ovih 11 igrača: Pikford, Džejms, Stouns, Konza, O'Rajli, Rajs, Anderson, Saka, Rodžers, Rašford, Kejn.
Meč počinje u 20.45.
