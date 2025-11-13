Paunović iznenadio sastavom protiv Engleza

Veljko Paunović, selektor Srbije, izabrao je početni sastav za meč sa Engleskom u svom debiju na klupi Orlova.

Utakmica se igra na Vembliju u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Na Vembli će istrčati sljedeći sastav: Rajković, Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić, Gudelj, I. Ilić, Živković, Lukić, Kostić, Vlahović.

Suprotstaviće im se domaćin, koji će početi duel sa ovih 11 igrača: Pikford, Džejms, Stouns, Konza, O'Rajli, Rajs, Anderson, Saka, Rodžers, Rašford, Kejn.

Meč počinje u 20.45.