Kineskinje uhapšene u Doboju zbog prostitucije

Autor:Stevan Lulić
14.11.2025
12:53
Komentari:0
Dvije državljanke Kine uhapšene su u Doboju zbog sumnje da su se bavile prostitucijom, potvrđeno je iz tamošnje policije.
Kineskinje su uhapšene juče u akciji"Libertera".
"Na osnovu naredbe Suda BiH izvršen je pretres stana koje koristi lice inicijala P.A. državljanin Narodne Republike Kine, prilikom čega je pronađena određena količina novca, tri mobilna telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", saopšteno je iz PU Doboj.
O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na pronalasku izvršioca i dokumentovanju krivičnog djela "Međunarodna trgovina ljudima“.
