Kineskinje uhapšene u Doboju zbog prostitucije

Autor:

Stevan Lulić

14.11.2025

12:53

Komentari:

0
Кинескиње ухапшене у Добоју због проституције

Dvije državljanke Kine uhapšene su u Doboju zbog sumnje da su se bavile prostitucijom, potvrđeno je iz tamošnje policije.

Kineskinje su uhapšene juče u akciji"Libertera".

"Na osnovu naredbe Suda BiH izvršen je pretres stana koje koristi lice inicijala P.A. državljanin Narodne Republike Kine, prilikom čega je pronađena određena količina novca, tri mobilna telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", saopšteno je iz PU Doboj.

Ронилац

Ostali sportovi

Švajcarac zaronio 56 metara ispod leda i oborio svjetski rekord

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na pronalasku izvršioca i dokumentovanju krivičnog djela "Međunarodna trgovina ljudima“.

Komentari (0)
