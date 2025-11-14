Viber pokreće novu funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji

Izvor:
Aplikacija Viber pokreće funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji koja rezimira sadržaj veb-stranice direktno u prepiskama, a korisnici će moći odmah da se upoznaju sa glavnim temama iz članaka ili veb-stranica bez napuštanja tekuće komunikacije.
Uz AI rezime linkova, korisnicima su dostupni koncizni pregledi dijeljenog sadržaja direktno u Viberu bilo da je riječ o dugačkom tekstu, blogu, postu ili izvještaju, saopštio je Rakuten Viber.
Funkcija takođe uključuje automatski prevod, što znači da, ako je jezik aplikacije Vibera podešen na srpski, a link je na engleskom jeziku, rezime će biti prikazan na srpskom.
Kako je saopšteno, nova funkcija je besplatna za sve korisnike Vibera u svim prepiskama – u grupama, zajednicama, kanalima i razgovorima jedan-na-jedan.
Tehnologija AI rezimea obrađuje isključivo internet link, a nikada privatne poruke korisnika, navodi Rakuten Viber.
Sve privatne prepiske na Viberu zaštićene su potpunom enkripcijom s-kraja-na-kraj.
Generisani rezime vidljiv je samo korisniku koji ga aktivira i ne prikazuje se drugim učesnicima u prepisci.
