Užasan prizor: U zamrzivaču pronađena tijela 40 mačića

Zamrznuta tijela 40 mačića prije nekoliko dana izvučena su iz zamrzivača jedne kuće u Renseleru, Njujork. Vlasnica kuće iz pakla Pamela Braun Mid izbačena je iz svog doma, a prethodno je dobrovoljno predala životinje organima reda. Policija je kontaktirala Humano društvo Mohok Hadson nakon što je saznala za gnusni život Midove koja je patila od hordašenja.

Da stvar bude još tragičnija, 40 uginulih mačaka koje su pronađene spakovane i umotane u kese i odložene u zamrzivač uglavnom su bili tek rođeni mačići i mlade mačke. Prema riječima Vorena Familjetija, šefa policije Renselera, bilo bi preteško i skupo ispitivati uzrok smrti mačaka. Kuća u kojoj živi Pamela Mid navodno je bila prekrivena ogromnim količinama životinjskog otpada, a visoka koncentracija amonijak u vazduhu prijetila je da ugrozi zdravlje službama koje su prve reagovale.

U ovoj akciji spaseno je 16 mačaka, 12 tokom početne pretrage, a tokom tog dana još četiri. Mačke su bile pune buva, prekrivene nečistoćama svake vrste i sa infekcijama gornjih disajnih puteva, ali nijedna nema naznake hroničnih bolesti i povrede koje bi zahtijevale hitnu operaciju ili dugotrajno liječenje. Sve mačke su bile zanemarene, ali su veterinarski obrađene i dobro se osjećaju. U međuvremenu, Mid je optužena po 12 tačaka za zanemarivanje i okrutnost prema životinjama i trebalo bi da se ponovo pojavi na sudu, gdje će se vjerovatno suočiti sa novim optužbama. Nažalost, ova vrsta zlostavljanja životinja je previše česta u slučajevima hordašenja, odnosno gomilanja životinja.

Humano društvo Mohok Hadson objavilo je nekoliko slika spasenih mačaka na Instagramu: iako mačke izgledaju pomalo uznemireno, veterinarski stručnjaci dobro brinu o njima. Društvo se nada da će uskoro pronaći bezbjedne i čiste domove za spasene mačke zvog kojih je otvorena Instagram stranica za dobrovoljne priloge.