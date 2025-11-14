Na pravoslavnim grobljima uništeno više od 1.500 spomenika

U Federaciji BiH postoji oko 1.100 lokaliteta sa pravoslavnim grobljima na kojim je od 2013. godine srušeno 1.500 spomenika, podaci su Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Prema riječima predsjednika Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđa Radanovića to pokazuje da je na djelu čist kulturocid poslije genocida 1941. godine i etničkog čišćenja od 1992. godine.

Radanović navodi da je ovaj popis Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH sačinjen isključivo od slučajeva o kojima su izvještavali mediji.

U mjestu Pepelari pored Zenice utvrđeno je da su uništeni krstovi, u selu Tilići je 20. oktobra ove godine razbijen spomenik, u pravoslavnom groblju Zenica 11. septembra polomljeno 60 spomenika, u groblju Kovačići u Kladnju su dva puta razbijeni spomenici 24. juna ove godine i 8. maja 2023. godine.

U selu Tupkovići pored Živinica 2. decembra prošle godine oskrnavljeno je pravoslavno groblje, 2023. godine skrnavljeno je Pravoslavno groblje Lemezi u Sarajevu, dok je u Mostaru oskrnavljeno groblje Vihovići 10. jula 2022. godine.

Prema istom izvoru, pravoslavno groblje Plamenice Ključ oskrnavljeno je 22. septembra 2024. godine, kao i 6. februara 2023. godine, groblje u Sanskom Mostu 9. avgusta 2023. godine, a 24. avgusta iste godine utvrđeno je da su oštećeni spomenici pored kompleksa pravosudnih institucija u Sarajevu.

Spomenici su uništavani i u pravoslavnom groblju Mošćanica pored Zenice što je utvrđeno 10. jula 2017. godine, zatim u mjestu Osojnici pored Zenice 25. maja ove godine.

Na srpskom pravoslavnom groblju Dobrič u Širokom Brijegu je 28. jula 2020. godine osvanuo uvredljivi grafit na zidu pravoslavnog groblja i crkve.

Takođe je zabilježen slučaj razbijanja prozora na kapeli pravoslavnog groblja u mjestu Karaula pored Kaknja 25. jula ove godine, dok je selo Gornje Babice kod Lukavca oštećeno čak četiri puta.

U mjestu Brezičani u opštini Donji Vakuf oštećeno je pravoslavno groblje 12. marta 2022. godine, dok je u mjestu Osojnica pored Zenice 25. maja ove godine provaljeno u pravoslavnu kapelu Pokrova Presvete Bogorodice.

Pravoslavno groblje oskrnavljeno je i u mjestu Subotinje pored Kaknja 8. jula 2018. godine, dok je pravoslavno groblje u mjestu Osijek kod Sarajeva skrnavljeno nekoliko puta 2015, 2016. i 2017. godine.

Skrnavljenje pravoslavnih grobnica registrovano je i u mjestu Gornja Sanica na području Opštine Ključ, dok je u Novom Travniku oskrnavljeno pravoslavno groblje Trnovac-Opara što je registrovano 3. maja 2013. godine.

Na području opštine Zavidovići zabilježeno je skrnavljenje pravoslavnih grobalja u selu Gostović 2013. godine i u naselju Vukovine u Vozući 2. avgusta 2018. godine.

Pravoslavno groblje u selu Maoča u Srebreniku oštećeno je u junu 2022. godine.

Na meti vandala našla su se i pravoslavna groblja u bihaćkom naselju Nova četvrt, spomen ploča ubijenim Srbima u mjestu Jelačići pored Kladnja, pravoslavno groblje Durač pored Gračanice, pravoslavno groblje Krivača i Vrnojevići u opštini Živinice, te pravoslavno groblje Dubnica pored Kalesije, gdje je nestao srednjevjekovnim spomenik star šest vijekova koji ima istorijsku vrijednost.

Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH oštećeno je pravoslavno groblje Olovci pored Kladnja, Trnovac pored Tuzle, Vidakovići u Gornjem Rakovcu pored Maglaja, Danci pored Kaknja, Zagajnici opština Olovo, Mekiš pored Tešnja, Komar pored Travnika, selu Bare pored Hadžića, Divjača kod Semizovca u opštini Ilijaš, u mjestu Mladoš pored Busovače, Lješevo pored Ilijaša, Donja Jehovina u Kaknju.

Na ovoj listi koja nije konačna dokumentovani su samo slučajevi o kojima su izvještavali mediji.