Ove uređaje obavezno isključite kada izlazite iz kuće

Uređaji koji rade bez nadzora mogu lako predstavljati opasnost od požara u domaćinstvu. Tri takva najbolje je isključiti iz struje.

Možda na brzinu uključite mašinu za sušenje veša ili skuvate kafu na aparatu prije nego što krenete na posao?

Praktično jeste, ali je u isto vrijeme i rizično. Neki kućni uređaji važe za ozbiljan izvor požara ako rade bez nadzora. Prema Institutu za prevenciju i istraživanje šteta (IFS), više od polovine požara u domaćinstvima nastaje zbog električnih uređaja. Najrizičniji su oni koji proizvode toplotu ili rade s vodom.

Ove uređaje nikada ne bi trebalo da ostavljate bez nadzora.

Kafemat - opasnost od kratkog spoja zbog zaostale toplote

Čak i kada kafemat isključite, grijač zadržava toplotu. U kombinaciji sa vlažnom utičnicom ili oštećenim kablom može doći do kratkog spoja. Zato – izvucite utikač prije nego što pođete.

Mašina za sušenje veša - opasnost od zapaljenja zbog vlakana

Vlakna u filteru ili zapušeni ventilacioni kanali mogu lako da se zapale. Prema potrošačkim savjetovalištima, to je čest uzrok požara. Koristiti mašinu za sušenje veša samo dok ste kod kuće i redovno je čistite.

Pegla - čest uzrok požara

Prema vatrogascima, uklju­čena pegla spada među najčešće uzročnike požara. Ni moderni modeli sa automatskim isključivinjem nisu zamjena za ručno gašenje. Izvucite utikač – sigurnosti nikad dosta.

Kako da obezbedite veću sigurnost u domu

Koristite produžne kablove sa prekidačem, kako biste mogli da isključite više uređaja odjednom.

Redovno provjeravajte kablove i utičnice da li imaju oštećenja.

Ne ostavljajte uređaje koji proizvode toplotu ili rade s vodom bez nadzora.

Ove male mjere predostrožnosti ne samo da štite vaš dom, već pomažu i da uštedite struju. Tako živite bezbjednije i održivije.