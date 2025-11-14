Ove uređaje obavezno isključite kada izlazite iz kuće

Izvor:
Žena Blic
14.11.2025
13:42
Komentari:0
Uređaji koji rade bez nadzora mogu lako predstavljati opasnost od požara u domaćinstvu. Tri takva najbolje je isključiti iz struje.
Možda na brzinu uključite mašinu za sušenje veša ili skuvate kafu na aparatu prije nego što krenete na posao?
Scena
Australijanac napao Arijanu Grande: Isplivali detalji incidenta
Praktično jeste, ali je u isto vrijeme i rizično. Neki kućni uređaji važe za ozbiljan izvor požara ako rade bez nadzora. Prema Institutu za prevenciju i istraživanje šteta (IFS), više od polovine požara u domaćinstvima nastaje zbog električnih uređaja. Najrizičniji su oni koji proizvode toplotu ili rade s vodom.
Ove uređaje nikada ne bi trebalo da ostavljate bez nadzora.
Čak i kada kafemat isključite, grijač zadržava toplotu. U kombinaciji sa vlažnom utičnicom ili oštećenim kablom može doći do kratkog spoja. Zato – izvucite utikač prije nego što pođete.
Scena
Drama na nastupu Senide: Stela Rade joj prekinula koncert
Vlakna u filteru ili zapušeni ventilacioni kanali mogu lako da se zapale. Prema potrošačkim savjetovalištima, to je čest uzrok požara. Koristiti mašinu za sušenje veša samo dok ste kod kuće i redovno je čistite.
Prema vatrogascima, uključena pegla spada među najčešće uzročnike požara. Ni moderni modeli sa automatskim isključivinjem nisu zamjena za ručno gašenje. Izvucite utikač – sigurnosti nikad dosta.
Koristite produžne kablove sa prekidačem, kako biste mogli da isključite više uređaja odjednom.
Zdravlje
U med dodajte ovu zaboravljenu biljku i pročistite disajne puteve: Odlična je smjesa za pušače
Redovno provjeravajte kablove i utičnice da li imaju oštećenja.
Ne ostavljajte uređaje koji proizvode toplotu ili rade s vodom bez nadzora.
Ove male mjere predostrožnosti ne samo da štite vaš dom, već pomažu i da uštedite struju. Tako živite bezbjednije i održivije.
Savjeti
4 h0
Savjeti
5 h0
Savjeti
6 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
23
16
22
16
16
16
15
Trenutno na programu