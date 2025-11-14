Logo
Large banner

Vozači oprezno vozite! Večeras magla na putevima Srpske

Izvor:

ATV

14.11.2025

18:55

Komentari:

0
Возачи опрезно возите! Вечерас магла на путевима Српске
Foto: ATV

Večeras i tokom noći moguća pojava magle u kotlinama, vozači se upozoavaju da vožnju prilagode vremenskim uslovima na putu, upozorili su iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS savjetuju vozačima da izbjegavaju rizična preticanja i da poštuju ograničenja brzine.

Na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica, Brod i Velika Kladuša pojačan je ulaz putničkih automobila u BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

stanje na putevima

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На дионицама у усјецима повећана опасност од одрона

Društvo

Na dionicama u usjecima povećana opasnost od odrona

12 h

0
Нових 800 метара пута за мјештане Бистрице

Gradovi i opštine

Novih 800 metara puta za mještane Bistrice

1 d

0
Магла и ниска облачност смањују видљивост

Društvo

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost

2 d

0
Несметано одвијање саобраћаја, опрез на дионицама кроз усјеке

Društvo

Nesmetano odvijanje saobraćaja, oprez na dionicama kroz usjeke

3 d

0

Više iz rubrike

Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

Društvo

Pomozimo Maji Glišić iz Dervente da pobijedi najvažniju bitku: Za liječenje joj je potrebno 60.000 KM

1 h

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Društvo

Meteorolozi najavili "bućkuriš od vremena": Evo gdje će biti snijega

3 h

0
Ова држава запосленим женама нуди плаћено боловање за ''оне дане'' у мјесецу

Društvo

Ova država zaposlenim ženama nudi plaćeno bolovanje za ''one dane'' u mjesecu

3 h

0
Огласили се из полиције: Ово никако немојте да радите!

Društvo

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner