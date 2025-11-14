Vozači oprezno vozite! Večeras magla na putevima Srpske

Izvor:
Večeras i tokom noći moguća pojava magle u kotlinama, vozači se upozoavaju da vožnju prilagode vremenskim uslovima na putu, upozorili su iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Iz AMS savjetuju vozačima da izbjegavaju rizična preticanja i da poštuju ograničenja brzine.
Na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica, Brod i Velika Kladuša pojačan je ulaz putničkih automobila u BiH.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
