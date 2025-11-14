Pijan vrijeđao suprugu pred djecom i prijetio joj da će je ubiti

Postoji osnovana sumnja da je prethodnog dana, oko 3:00 časa, u porodičnom stanu, u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prijetio supruzi da će je usmrtiti, u prisustvu maloljetne djece, fizički je napao i upućivao uvrede, saopšteno je iz ODT Podgorica, prenose Vijesti.

Hronika Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

Dodaje se da je nakon toga, osumnjičeni, kako se sumnja, zahtevao od supruge da ga odvede do benzinske pumpe, gde je iz vozila uzeo vatreno oružje koje je držao skriveno. Po povratku, tokom vožnje kao i po dolasku ispred zgrade, osumnjičeni je rukovao oružjem i ispalio hitac – saopšteno je.