Pijan vrijeđao suprugu pred djecom i prijetio joj da će je ubiti

14.11.2025
19:20
Komentari:0
Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje D.Ž. zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
Postoji osnovana sumnja da je prethodnog dana, oko 3:00 časa, u porodičnom stanu, u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prijetio supruzi da će je usmrtiti, u prisustvu maloljetne djece, fizički je napao i upućivao uvrede, saopšteno je iz ODT Podgorica, prenose Vijesti.
Hronika
Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu
Dodaje se da je nakon toga, osumnjičeni, kako se sumnja, zahtevao od supruge da ga odvede do benzinske pumpe, gde je iz vozila uzeo vatreno oružje koje je držao skriveno. Po povratku, tokom vožnje kao i po dolasku ispred zgrade, osumnjičeni je rukovao oružjem i ispalio hitac – saopšteno je.
Hronika
1 sedm0
Region
2 mj0
Hronika
5 mj0
Svijet
5 mj0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu