Logo
Large banner

Pijan vrijeđao suprugu pred djecom i prijetio joj da će je ubiti

14.11.2025

19:20

Komentari:

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Foto: Unsplash

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje D.Ž. zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Postoji osnovana sumnja da je prethodnog dana, oko 3:00 časa, u porodičnom stanu, u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prijetio supruzi da će je usmrtiti, u prisustvu maloljetne djece, fizički je napao i upućivao uvrede, saopšteno je iz ODT Podgorica, prenose Vijesti.

Полиција ФБиХ

Hronika

Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

Dodaje se da je nakon toga, osumnjičeni, kako se sumnja, zahtevao od supruge da ga odvede do benzinske pumpe, gde je iz vozila uzeo vatreno oružje koje je držao skriveno. Po povratku, tokom vožnje kao i po dolasku ispred zgrade, osumnjičeni je rukovao oružjem i ispalio hitac – saopšteno je.

Podijeli:

Tagovi:

nasilje u porodici

Podgorica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

Hronika

Muž tukao suprugu, vukao je po stanu: Žena jedva uspjela da dozove pomoć

1 sedm

0
auto vozač

Region

Grizla i udarala muža po glavi: Žena uhapšena zbog porodičnog nasilja

2 mj

0
Супругу ножем сјекао по тијелу, па голим рукама покушао да је задави

Hronika

Suprugu nožem sjekao po tijelu, pa golim rukama pokušao da je zadavi

5 mj

0
Упао у ординацију и доктора исјекао по очима јер му је прегледао жену

Svijet

Upao u ordinaciju i doktora isjekao po očima jer mu je pregledao ženu

5 mj

0

Više iz rubrike

Одала их картица: Пронађена нестала дјеца

Region

Odala ih kartica: Pronađena nestala djeca

5 h

0
Напад Сплит

Region

Pušteni privedeni zbog napada na Srbe u Splitu

6 h

0
Митрополит Јоаникије: Спремамо се за увођење вјеронауке

Region

Mitropolit Joanikije: Spremamo se za uvođenje vjeronauke

9 h

0
Упаљен аларм: Стиже опасно невријеме у регион

Region

Upaljen alarm: Stiže opasno nevrijeme u region

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner