Muž tukao suprugu, vukao je po stanu: Žena jedva uspjela da dozove pomoć

Policija u Beogradu uhapsila je u utorak N. B. (34) zbog sumnje da je u porodičnom stanu u Zemunu fizički napao svoju suprugu D. B. (34), nezvanično saznaje Telegraf.

N. B. je u naletu bijesa i ljubomore prvo vrijeđao suprugu, a zatim je fizički napao, gdje joj je zadao više udaraca rukama po glavi i tijelu, čupao za kosu, oborio na pod i vukao po stanu. Žena je uspjela da se oslobodi i pozove roditelje i policiju.

Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u KBC Zemun, gdje su joj konstatovane brojne povrede i hematomi po glavi i tijelu, koje su okvalifikovane kao lake telesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Zemunu, koje vodi istragu.

