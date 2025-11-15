Logo
Три свакодневна предмета из кухиње која не бисте смјели прати у машини за суђе

Кликс

15.11.2025

09:13

Машина за прање суђа
Фото: cottonbro studio/Pexels

Одређени кухињски прибор и суђе могли би пукнути или чак бити легло бактерија након што су били у машини за прање суђа.

С тим у вези, људи који посједују машине за прање суђа упозорени су да у ове уређаје не стављају три врсте кухињског прибора, а то су: пластика, нехрђајући челик и дрво.

Стручњаци за кућне апарате у Хисенсеу УК открили су да би прибор израђен од ових материјала могао претрпјети оштећења током циклуса прања или потенцијално постати легло бактерија које се преносе с других очишћених предмета.

"Машине за прање суђа изврсне су за уштеду времена и осигуравање хигијенских резултата, али не можете све прати у њој. Пластичне посуде, дрвени прибор и предмете с металним рубом посебно треба увијек прати ручно ако желите да остану сигурни, функционални и дуготрајн", наводи Клое Бланцфелд, водитељка маркетинга производа у Хисенсеу.

Стручњаци су открили да ови материјали једноставно не могу издржати интензивну топлину, агресивне детерџенте и снажне млазове воде који машине за суђе чине међу најтраженијим кухињским апаратима.

"Иако је примамљиво ставити све у машину, мало додатног труда код судопера може вам уштедјети новац и дугорочно заштитити ваше суђе и прибор за јело", наводе из Хисенсеа

Одређене пластичне посуде могу на својој подлози имати симбол машине за суђе, који показује могу ли поднијети температуре прања. Међутим, одређене пластике могу издржати неколико циклуса прања, али континуирано излагање може довести до тога да се материјал почне искривљивати, блиједјети или пуцати због температуре.

Пукотине и искривљења могли би оштетити херметичко затварање код пластичних посуда, узрокујући губитак његове примарне функције и потенцијално смањење хигијене.

Препоручује се да такве пластичне посуде ставите на горњу полицу, која је најудаљенија од гријаћег елемента машине и одаберете поставку ниске температуре.

Požar

Хроника

Нова трагедија у Србији: Једна особа страдала у пожару

Благи детерџент такође може спријечити додатна оштећења ових предмета. Топлота и влага унутар машине могу узроковати ширење и пуцање дрвених предмета. Унутар тих пукотина могу се заробити бактерије које круже у машини.

Боље је ручно прати дрвене предмете благим сапуном и топлом водом, а затим их одмах осушити након прања. Идеално би било да се предмети мало осуше на зраку тако што ћете их поставити усправно.

Коначно, предмети од нехрђајућег челика и металних оквира могли би се трајно оштетити прањем у машини за суђе. Јаки детерџенти могу узроковати хрђање и промјену боје, што ће вјероватно значити да ће предмете ускоро требати замијенити.

Метални предмети с непријањајућим премазима или другим посебним завршним обрадама такођер могу бити оштећени високом температуром и детерџентом. Увијек је боље потражити симбол за прање у машини на кухињским предметима.

Суђење

Савјети

mašina za suđe

