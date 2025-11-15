Logo
Данас топло, уз постепено наоблачење

Извор:

СРНА

15.11.2025

08:29

Данас топло, уз постепено наоблачење
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити топло вријеме уз сунчане периоде и постепено наоблачење од запада.

Максимална температура ваздуха од 16 до 21, у вишим предјелима и мјестима са маглом од 10 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, на западу повремено јак, југозападни.

Јутрос је претежно сунчано, по котлинама има магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

ILU-BEBA-070925

Друштво

У Српској рођено 27 беба

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус четири степена, Гацко минус два,

Сребреница, Бугојно и Јајце нула, Приједор, Добој и Сански Мост један, Бањалука, Бијељина, Тузла, Хан Пијесак и Зеница два, Фоча, Нови Град и Сарајево три, Вишеград четири, Требиње, Ливно и Мостар пет степени Целзијусових.

Вријеме

невријеме

oblaci

