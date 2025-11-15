У Српској рођено 27 беба

Извор:
СРНА
15.11.2025
08:22
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјечака и 12 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Једанаест беба рођено је у Бањалуци, седам у Добоју, четири у Источном Сарајеву, двије у Зворнику, а по једна у Бијељини, Градишци и у Невесињу.
У Бањалуци је рођено шест дјечака и пет дјевојчица, у Добоју четири дјечака и три дјевојчице, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и два дјечака, у Зворнику дјечак и дјевојчица, у Бијељини и Градишци по један дјечак, а у Невесињу дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Приједору, Требињу и Фочи.
