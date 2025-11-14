Logo
Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?

14.11.2025

17:40

Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?
Фото: Pexels/Mikhail Nilov

Улазак у четрдесете доноси мноштво промјена, а хормонске флуктуације су често у сржи ових искустава. Пад естрогена и прогестерона може изазвати валунге врућине, ноћно знојење и промјене расположења.

Иако сама исхрана не може елиминисати све непријатне симптоме, стручњаци се слажу да избјегавање одређене хране може знатно олакшати прилагођавање овом периоду и подржати стабилнију хормонску равнотежу, пише SheFinds .

Ултра-прерађена храна и рафинисани шећер

Слаткиши, брза храна, чипс, заслађена пића и други прерађени производи су међу главним кривцима за интензивније симптоме менопаузе. Хелтлајн наводи да ова храна изазива скокове шећера у крви, што нарушава хормонску стабилност. Важне хранљиве материје и влакна се губе током обраде, а нагли пораст инсулина може изазвати додатне валунге и промјене расположења.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

Метеоролози најавили "бућкуриш од времена": Ево гдје ће бити снијега

Стручњаци са портала EatingWell упозоравају да шећер, вјештачки заслађивачи и индустријски прерађена храна додатно ремете регулацију хормона. Умјесто слатких пецива или газираних пића, препоручује се избор свјежег воћа са путером од орашастих плодова или минералне воде са лимуном.

Кофеин и алкохол

Кафа и чаша вина су дио свакодневне рутине многих људи, али кофеин и алкохол су веома чести окидачи врућих таласа. Клиника у Кливленду истиче да обе супстанце могу погоршати ноћно знојење и утицати на квалитет сна, што додатно оптерећује хормонску равнотежу.

Алкохол омета регулацију естрогена и шећера у крви, док кофеин стимулише нервни систем и може изазвати вазомоторне симптоме, медицински термин за валунге врућине. Блаже алтернативе укључују биљне чајеве, кафу без кофеина или ледени матча чај.

Засићене и транс масти

Пржена храна, индустријска пецива, прерађено месо и маргарини са високим садржајем засићених и транс масти негативно утичу на хормоне. Према Академији за исхрану и дијететику, ове масти подстичу упале и ремете начин на који тијело користи естроген.

menstruacija pixabay stomak

Друштво

Ова држава запосленим женама нуди плаћено боловање за ''оне дане'' у мјесецу

Здравије је бирати немасне изворе протеина, рибу, орашасте плодове и маслиново уље, који подржавају стабилнији ниво хормона без непотребног оптерећења организма.

Зачињена и веома љута храна

Иако можда не дјелује очигледно, зачињена и изузетно врућа храна или пића могу дјеловати као директни окидачи за валунге врућине. Клиника у Кливленду наводи да такви оброци подижу тјелесну температуру и активирају систем хлађења тијела, што често изазива непријатне симптоме током периода хормонских промјена.

Умјесто веома зачињених јела и кључајућих напитака, препоручљиво је бирати блаже зачине и напитке који се служе на умјереној температури.

Ограничење, а не строго избацивање

Важно је нагласити да не морате да елиминишете ове намирнице. Међутим, смањење њиховог уноса може олакшати подношење хормонских флуктуација и смањити свакодневне тегобе. Пошто је свака жена другачија, у случају озбиљних проблема, корисно је потражити савјет љекара или нутриционисте.

Свесним избором хране и умјереним приступом, тијело има веће шансе да одржи хормонску равнотежу и ублажи непријатне симптоме који прате овај период живота.

