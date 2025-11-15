Dijelovi automobila rasuti po putu: Jeziva nesreća u BiH, ima poginulih

Izvor:
Avaz
15.11.2025
09:13

U nesreći koja se dogodila jutros u Živinicama jedna osoba je smrtno stradala, a druga povrijeđena.
"Nesreća se dogodila jutros. Jedno lice je smrtno stradalo, a drugo povrijeđeno", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK, prenosi "Avaz".
Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a više informacija će biti poznato nakon obavljanja uviđaja.
Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, te se mole vozači da koriste alternativne pravce.
