Dijelovi automobila rasuti po putu: Jeziva nesreća u BiH, ima poginulih

U nesreći koja se dogodila jutros u Živinicama jedna osoba je smrtno stradala, a druga povrijeđena.

"Nesreća se dogodila jutros. Jedno lice je smrtno stradalo, a drugo povrijeđeno", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK, prenosi "Avaz".

Hronika Nova tragedija u Srbiji: Jedna osoba stradala u požaru

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a više informacija će biti poznato nakon obavljanja uviđaja.

Srbija Poznato stanje pilota povrijeđenog u padu aviona kod Subotice

Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, te se mole vozači da koriste alternativne pravce.