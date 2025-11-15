Logo
Dijelovi automobila rasuti po putu: Jeziva nesreća u BiH, ima poginulih

Avaz

15.11.2025

09:13

0
Дијелови аутомобила расути по путу: Језива несрећа у БиХ, има погинулих
Foto: Facebook

U nesreći koja se dogodila jutros u Živinicama jedna osoba je smrtno stradala, a druga povrijeđena.

"Nesreća se dogodila jutros. Jedno lice je smrtno stradalo, a drugo povrijeđeno", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK, prenosi "Avaz".

Požar

Hronika

Nova tragedija u Srbiji: Jedna osoba stradala u požaru

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a više informacija će biti poznato nakon obavljanja uviđaja.

Пао авион код Суботице

Srbija

Poznato stanje pilota povrijeđenog u padu aviona kod Subotice

Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, te se mole vozači da koriste alternativne pravce.

udes

Saobraćajna nesreća

Živinice

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

