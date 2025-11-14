Logo
Jeziv zločin: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo

Izvor:

Agencije

14.11.2025

21:42

Foto: ATV

Uhapšen je osumnjičeni za dvostruko ubistvo i ranjavanje jedne osobe u selu Zavidnice kod Babušnice, javio je RTS.

Dvije osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se dogodila oko 16.00 časova.

U toku je uviđaj i istraga o motivima ovog zločina.

Најновија вијест

Hronika

HOROR: Sina ubio, oca ranio, majka gledala ubistvo u porodičnoj kući

RTS nezvanično saznaje da je riječ o komšijskom obračunu.

Selo Zavidince je planinsko selo na putu Babušnica-Vlasotince. Razuđeno je i sastavljeno od mahala. Zločin se dogodio u prvoj mahali.

