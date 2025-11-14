Jeziv zločin: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo

Uhapšen je osumnjičeni za dvostruko ubistvo i ranjavanje jedne osobe u selu Zavidnice kod Babušnice, javio je RTS.

Dvije osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se dogodila oko 16.00 časova.

U toku je uviđaj i istraga o motivima ovog zločina.

Hronika HOROR: Sina ubio, oca ranio, majka gledala ubistvo u porodičnoj kući

RTS nezvanično saznaje da je riječ o komšijskom obračunu.

Selo Zavidince je planinsko selo na putu Babušnica-Vlasotince. Razuđeno je i sastavljeno od mahala. Zločin se dogodio u prvoj mahali.