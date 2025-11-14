Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

Izvor:
Jedna osoba je poginula, a jedna povrijeđena u padu sportskog aviona u blizini Aerodroma "Bikovo" kod Subotice.
Kako saznaju mediji, manji avion model "Pajper" pao je oko dva kilometara od Bikovackog aerodroma gdje je trebalo da sleti.
Kod kopilota Z. S. (30) odmah poslije pokušaja reanimacije konstatovana smrt, dok je pilot K. F. (24) prevezen u bolnicu u Subotici, piše Telegraf.
