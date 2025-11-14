Logo
Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

Agencije

14.11.2025

20:00

Foto: Telegraf.rs

Jedna osoba je poginula, a jedna povrijeđena u padu sportskog aviona u blizini Aerodroma "Bikovo" kod Subotice.

Kako saznaju mediji, manji avion model "Pajper" pao je oko dva kilometara od Bikovackog aerodroma gdje je trebalo da sleti.

Hronika

Prve fotografije sa mjesta nesreće: Udar o tlo bio koban po člana posade

Kod kopilota Z. S. (30) odmah poslije pokušaja reanimacije konstatovana smrt, dok je pilot K. F. (24) prevezen u bolnicu u Subotici, piše Telegraf.

Hronika

Tragedija u Srbiji: Pao avion, ima mrtvih

pao avion

Subotica

