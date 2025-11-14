Novi incident u Zagrebu: Grupa mladića napala dvoje mladih

Izvor:
24sata.hr
14.11.2025
18:28
Komentari:0
U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala grupa mladića.
"Ovdje se okupila gomila ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć", javio je čitalac portala 24sata.hr.
Policija je u službene prostorije privela jednu osobu te se utvrđuju sve okolnosti događaja.
Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga Interliber, a posjetioci dolaze iz cijele Hrvatske.
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu