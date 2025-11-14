Novi incident u Zagrebu: Grupa mladića napala dvoje mladih

U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala grupa mladića.

"Ovdje se okupila gomila ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć", javio je čitalac portala 24sata.hr.

Policija je u službene prostorije privela jednu osobu te se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga Interliber, a posjetioci dolaze iz cijele Hrvatske.