Fotografije akcije u kojoj su uhapšene Kineskinje osumnjičene za prostituciju

U okviru međunarodne operativne akcije INTERPOL-a “Veka 3”, pripadnici Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine (SPS BiH), Terenski centar Doboj, postupajući po operativnim saznanjima i uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Policijskom stanicom Doboj 1, sproveli su aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i sa njima povezanih krivičnih aktivnosti.

U sklopu navedenih aktivnosti izvršen je inspekcijski nadzor nad više pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja na području Doboja. Tom prilikom identifikovane su državljanke Narodne Republike Kine koje su, za novčanu naknadu, pružale seksualne usluge.

Uhapšena Kineskinja

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su te državljanke bile uključene u organizovani međunarodni lanac prostitucije.

"Navedene osobe stavljene su pod nadzor u Imigracioni centar, a protiv njih su izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine, uz zabranu ulaska u trajanju od jedne godine", poručili su iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Zaplijenjeni novac

Služba za poslove sa strancima nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti usmjerene na identifikaciju, otkrivanje i sprečavanje svih oblika nezakonitih migracija i sa njima povezanih krivičnih aktivnosti, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama.