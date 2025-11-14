Logo
Large banner

Fotografije akcije u kojoj su uhapšene Kineskinje osumnjičene za prostituciju

Izvor:

ATV

14.11.2025

14:31

Komentari:

0
Кинескиње ухапшене у Добоју
Foto: SPS BiH

U okviru međunarodne operativne akcije INTERPOL-a “Veka 3”, pripadnici Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine (SPS BiH), Terenski centar Doboj, postupajući po operativnim saznanjima i uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Policijskom stanicom Doboj 1, sproveli su aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i sa njima povezanih krivičnih aktivnosti.

U sklopu navedenih aktivnosti izvršen je inspekcijski nadzor nad više pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja na području Doboja. Tom prilikom identifikovane su državljanke Narodne Republike Kine koje su, za novčanu naknadu, pružale seksualne usluge.

Ухапшена Кинескиња
Uhapšena Kineskinja

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su te državljanke bile uključene u organizovani međunarodni lanac prostitucije.

"Navedene osobe stavljene su pod nadzor u Imigracioni centar, a protiv njih su izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine, uz zabranu ulaska u trajanju od jedne godine", poručili su iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Заплијењени новац
Zaplijenjeni novac

Služba za poslove sa strancima nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti usmjerene na identifikaciju, otkrivanje i sprečavanje svih oblika nezakonitih migracija i sa njima povezanih krivičnih aktivnosti, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama.

Podijeli:

Tagovi:

prostitucija

Doboj

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како заштити одјећу од мољаца?

Savjeti

Kako zaštiti odjeću od moljaca?

2 h

0
Par, ljubav

Zanimljivosti

Koji horoskopski znak je vaš idealan ljubavni partner?

2 h

0
Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима

Svijet

Zaharova: Ako NATO napadne Rusiju, Moskva će odgovoriti svim raspoloživim sredstvima

2 h

0
Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

Scena

Osuđen Uroš Ćertić, ide u zatvor

2 h

0

Više iz rubrike

Несрећа на градилишту: Радник задобио повреде опасне по живот

Hronika

Nesreća na gradilištu: Radnik zadobio povrede opasne po život

2 h

0
Дјечак убица са другом

Hronika

Otac tvrdi: Dječak ubica iz Niške Banje planirao još ubistava

2 h

0
Ужас на Бањици: Аутомобилом улетио у групу људи

Hronika

Užas na Banjici: Automobilom uletio u grupu ljudi

3 h

0
Полиција и Тужилаштво истражују смрт Прњаворчанина

Hronika

Policija i Tužilaštvo istražuju smrt Prnjavorčanina

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner