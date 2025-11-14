Logo
Nesreća na gradilištu: Radnik zadobio povrede opasne po život

Radio Sarajevo

14.11.2025

14:06

0
U stravičnoj nesreći je povrijeđen radnik u ponedjeljak, 10. novembra, na gradilištu u južnom dijelu Mostara, potvrđeno je za portal "Radiosarajevo.ba".

Ovu informaciju je potvrdio Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

"Radnik (1997) je zadobio teške tjelesne povrede na gradilištu tunela Varda", otkrila je Ilijana Miloš, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Dodala je da su policijski službenici obavili uviđaj, a na terenu su takođe bili inspektori zaštite na radu zbog utvrđivanja okolnosti nesreće.

Iz SBK Mostar su rekli da se radi o osobi inicijala N.R, te da je zadobila povrede opasne po život.

nesreća

