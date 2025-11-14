Logo
Policajac osumnjičen da je pretukao suprugu predat Tužilaštvu

Izvor:

Agencije

14.11.2025

16:49

Komentari:

0
Полицајац осумњичен да је претукао супругу предат Тужилаштву
Foto: ATV BL

Policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji je osumnjičen da je pretukao suprugu, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

Osumnjičeni za krivično djelo nasilje u porodici će biće zadržan 24 časa i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučiće o eventualnom prijedlogu za pritvor, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Полиција ФБиХ

Hronika

Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

Budući da je riječ o predmetu u kojem se prioritetno štiti žrtva, Tužilaštvo ne može dati više informacija.

Federalni mediji prenijeli su da je žena prijavila Policijskoj upravi Novi Grad da ju je pretukao suprug.

pretukao ženu

Sarajevo

policajac

Komentari (0)
