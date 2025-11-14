Policajac osumnjičen da je pretukao suprugu predat Tužilaštvu

Policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji je osumnjičen da je pretukao suprugu, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

Osumnjičeni za krivično djelo nasilje u porodici će biće zadržan 24 časa i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučiće o eventualnom prijedlogu za pritvor, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Hronika Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

Budući da je riječ o predmetu u kojem se prioritetno štiti žrtva, Tužilaštvo ne može dati više informacija.

Federalni mediji prenijeli su da je žena prijavila Policijskoj upravi Novi Grad da ju je pretukao suprug.