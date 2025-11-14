Osumnjičenom zbog obljube djevojčice (14) i iskorištavanja djece za pornografiju određen pritvor

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu iz Broda čiji su inicijali R.C. (29) koji se sumnjiči za obljubu četrnaestogodišnje djevojčice i iskorištavanja djece za pornografiju.

Osumnjičeni se tereti da je početkom oktobra uspostavio kontakt putem društvenih mreža sa oštećenom, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Iz Tužilaštva navode da je R.C. od 16. do 21. oktobra izvršio obljubu na području Broda, iako je znao da je oštećena dijete od 14 godina i da između njih postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu.

Hronika Fotografije akcije u kojoj su uhapšene Kineskinje osumnjičene za prostituciju

On je neovlašteno posjedovao dječiju pornografiju.

Pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo.