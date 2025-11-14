Logo
Tragedija u Srbiji: Pao avion, ima mrtvih

Izvor:

Agencije

14.11.2025

18:45

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Sportska letjelica tipa Pajper pala je prije sat vremena u blizini aerodroma Bikovo kod Subotice, pišu srpski mediji.

"U blizini aerodroma Bikovo kod subotu pala je sportska letelica tipa Pajper. Prema nezvaničnim saznanjima, u avionu su bila dva člana posade – jedan je na mjestu stradao, dok je drugi zadobio povrede i hitno je prebačen u bolnicu", pišu Subotičke.

Za sada nije poznat uzrok pada letjelice, a na licu mjesta nalaze se pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitna pomoć.

Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.

Tagovi:

pao avion

Subotica

