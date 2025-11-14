Logo
Prve fotografije sa mjesta nesreće: Udar o tlo bio koban po člana posade

Izvor:

Agencije

14.11.2025

19:27

Foto: Telegraf.rs

Jedna osoba je poginula, a jedna povrijeđena u padu sportskog aviona u blizini Aerodroma "Bikovo" kod Subotice.

Povrijeđeni je prebačen u bolnicu u Subotici.

Policiji je u 16.55 časova prijavljeno da je nedaleko od subotičkog aerodroma Bikovo pao mali sportski avion, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Subotici.

Најновија вијест

Hronika

Za sada nije poznat uzrok pada letjelice tipa "Pajper".

Na licu mjesta su pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitna pomoć.

S fotografija, koje je objavio, vidi se da avion nije pretrpio potpuno uništenje, ali je udar o tlo, nažalost, bio smrtonosan za jednu osobu koja se nalazila u letjelici.

Uviđaj je u toku.

(Foto:Telegraf)

