Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Žena pješak lakše je povrijeđena večeras u saobraćajnoj nezgodi u Istočnom Novom Sarajevu, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Iz policije su naveli da su prijavu o nezgodi dobili U 18.15 časova.

"Povrijeđena je prevezena u Bolnicu `Srbija` u Istočnom Sarajevu gdje su joj konstatovne lakše tjelesne povrede, ali je zadržana na ortopediji radi dijagnostike", rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Prema riječima očevidavca, riječ je o mlađoj ženi koju je vozilo udarilo na pješačkom prelazu, prenosi Srna.