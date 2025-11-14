Logo
Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Izvor:

SRNA

14.11.2025

19:59

Komentari:

0
Жену ударило возило на пјешачком прелазу
Foto: ATV

Žena pješak lakše je povrijeđena večeras u saobraćajnoj nezgodi u Istočnom Novom Sarajevu, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Iz policije su naveli da su prijavu o nezgodi dobili U 18.15 časova.

"Povrijeđena je prevezena u Bolnicu `Srbija` u Istočnom Sarajevu gdje su joj konstatovne lakše tjelesne povrede, ali je zadržana na ortopediji radi dijagnostike", rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

policija rotacija

Svijet

Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

Prema riječima očevidavca, riječ je o mlađoj ženi koju je vozilo udarilo na pješačkom prelazu, prenosi Srna.

