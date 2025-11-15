Logo
Oglasila se policija o brutalnom zločinu: Ubijeni otac i sin, drugi sin i majka povrijeđeni

Izvor:

Agencije

15.11.2025

08:07

policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Otac i sin smrtno su stradali u pucnjavi u selu Zavidince u opštini Babušnica, a drugi sin i njihova majka su povrijeđeni, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je navedeno, najverovatnije iz vatrenog oružja smrtno su stradali M. L. /69/ i njegov sin M. L. /41/, dok je drugi sin M. L. /44/ zadobio ustrelnu ranu, a njegova majka S. L. /69/ povredu glave nanijetu, najvjerovatnije, tupim predmetom.

Hronika

Jeziv zločin: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo

Jedno lice dovedeno je u službene prostorije Policijske stanice u Babušnici radi utvrđivanja činjeničnog stanja i rasvjetljavanja događaja, kažu u policiji.

Најновија вијест

Hronika

HOROR: Sina ubio, oca ranio, majka gledala ubistvo u porodičnoj kući

Izvršen je uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

