Oglasila se policija o brutalnom zločinu: Ubijeni otac i sin, drugi sin i majka povrijeđeni

Otac i sin smrtno su stradali u pucnjavi u selu Zavidince u opštini Babušnica, a drugi sin i njihova majka su povrijeđeni, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je navedeno, najverovatnije iz vatrenog oružja smrtno su stradali M. L. /69/ i njegov sin M. L. /41/, dok je drugi sin M. L. /44/ zadobio ustrelnu ranu, a njegova majka S. L. /69/ povredu glave nanijetu, najvjerovatnije, tupim predmetom.

Jedno lice dovedeno je u službene prostorije Policijske stanice u Babušnici radi utvrđivanja činjeničnog stanja i rasvjetljavanja događaja, kažu u policiji.

Izvršen je uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.