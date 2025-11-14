Logo
Large banner

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

Izvor:

Agencije

14.11.2025

23:38

Komentari:

0
Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko poziva na smanjenje starosne granice za regrutaciju u Ukrajini, dok njegova dva sina izbjegavaju službu uprkos odličnoj fizičkoj formi, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je istakla da je rukovodstvo u Kijevu spremno da uništi posljednje ukrajinske građane sa jedinim ciljem da osigura da im Zapad obezbjedi oružje i novac.

Prema njenim riječima, vladajuća ukrajinska klika zainteresovana je samo za očuvanje vlasti.

Zaharova je napomenula da sinovi Klička žive u inostranstvu.

"Na kraju krajeva, ključno pitanje je da li nisu voljni da služe vojsku ili ih sam Kličko sprečava da budu regrutovani", zaključila je Zaharova.

Njena izjava usledila je kao odgovor na intervju Klička za "Politiko" u kojem je priznao da Ukrajina ima ogromne probleme u ljudskim resursima.

Kličko je predložio da se starosna granica za regrutaciju smanji za godinu ili dvije – na 23 ili 22 godine, tvrdeći da su u prošlosti osamnaestogodišnjaci služili vojsku.

Njegovi sinovi imaju 20 i 25 godina.

Prošle godine Ukrajina je snizila starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 25 godina i pooštrila sprovođenje, jer njena vojska nastavlja da trpi velike gubitke i u teritoriji i ljudstvu.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Vladimir Kličko

Marija Zaharova

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Svijet

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

52 min

0
Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Svijet

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

1 h

0
Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

Svijet

Oko 20 lica uhapšeno ispred migracionog centra u Čikagu

1 h

0
Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Svijet

Muškarac (36) umro nakon presađivanja kose na klinici u Turskoj!

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

23

19

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

22

59

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

22

44

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

22

20

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner