Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko poziva na smanjenje starosne granice za regrutaciju u Ukrajini, dok njegova dva sina izbjegavaju službu uprkos odličnoj fizičkoj formi, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je istakla da je rukovodstvo u Kijevu spremno da uništi posljednje ukrajinske građane sa jedinim ciljem da osigura da im Zapad obezbjedi oružje i novac.

Prema njenim riječima, vladajuća ukrajinska klika zainteresovana je samo za očuvanje vlasti.

Zaharova je napomenula da sinovi Klička žive u inostranstvu.

"Na kraju krajeva, ključno pitanje je da li nisu voljni da služe vojsku ili ih sam Kličko sprečava da budu regrutovani", zaključila je Zaharova.

Njena izjava usledila je kao odgovor na intervju Klička za "Politiko" u kojem je priznao da Ukrajina ima ogromne probleme u ljudskim resursima.

Kličko je predložio da se starosna granica za regrutaciju smanji za godinu ili dvije – na 23 ili 22 godine, tvrdeći da su u prošlosti osamnaestogodišnjaci služili vojsku.

Njegovi sinovi imaju 20 i 25 godina.

Prošle godine Ukrajina je snizila starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 25 godina i pooštrila sprovođenje, jer njena vojska nastavlja da trpi velike gubitke i u teritoriji i ljudstvu.