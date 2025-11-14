Oko 20 lica uhapšeno ispred migracionog centra u Čikagu

Izvor:
Dvadesetak ljudi uhapšeno je danas ispred imigracionog centra u blizini Čikaga, saopštili su iz kancelarije lokalnog šerifa ne navodeći njihov identitet, niti razlog hapšenja.
U saopštenju se navodi da su ova lica privedena ispred centra za obradu podataka američke imigracione i carinske službe u Brodvjuu u američkoj saveznoj državi Ilinois.
Među uhapšenima je i Majkl Vulf, sveštenik u crkvi Lejk Strit u gradu Evanstonu u Ilinoisu, prenosi Rojters.
Ispred imigracionog centra u Brodvjuu protestuju aktivisti koji izražavaju nezadovoljsto zbog mjera protiv migranata koje sprovodi američki predsjednik Donald Tramp u Čikagu, gradu koji je uporište demokrata.
Od kada je Tramp intenzivirao operacije imigracione službe u Čikagu u septembru demonstranti se redovno sukobljavaju sa policijom koja je upotrebljavala suzavac, blic bombe i druga sredstva.
