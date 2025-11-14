Logo
Large banner

Oko 20 lica uhapšeno ispred migracionog centra u Čikagu

Izvor:

SRNA

14.11.2025

22:17

Komentari:

0
Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу
Foto: Brett Sayles/Pexels

Dvadesetak ljudi uhapšeno je danas ispred imigracionog centra u blizini Čikaga, saopštili su iz kancelarije lokalnog šerifa ne navodeći njihov identitet, niti razlog hapšenja.

U saopštenju se navodi da su ova lica privedena ispred centra za obradu podataka američke imigracione i carinske službe u Brodvjuu u američkoj saveznoj državi Ilinois.

Među uhapšenima je i Majkl Vulf, sveštenik u crkvi Lejk Strit u gradu Evanstonu u Ilinoisu, prenosi Rojters.

Ispred imigracionog centra u Brodvjuu protestuju aktivisti koji izražavaju nezadovoljsto zbog mjera protiv migranata koje sprovodi američki predsjednik Donald Tramp u Čikagu, gradu koji je uporište demokrata.

Мраз зима

Zanimljivosti

Da li znate šta je "zimsko smirenje"?

Od kada je Tramp intenzivirao operacije imigracione službe u Čikagu u septembru demonstranti se redovno sukobljavaju sa policijom koja je upotrebljavala suzavac, blic bombe i druga sredstva.

Podijeli:

Tagovi:

uhapšeni

Amerika

Čikago

migranti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарства у Савјету министара којима руководи кадар СНСД интензивирају сарадњу са Русијом

BiH

Ministarstva u Savjetu ministara kojima rukovodi kadar SNSD intenziviraju saradnju sa Rusijom

1 h

0
Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

Hronika

Jeziv zločin: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo

2 h

0
Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Svijet

Muškarac (36) umro nakon presađivanja kose na klinici u Turskoj!

2 h

0
Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

Nauka i tehnologija

Zakerberg: Mobilni telefoni više neće postojati, dolazi nova igračka

2 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Svijet

Muškarac (36) umro nakon presađivanja kose na klinici u Turskoj!

2 h

0
Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра

Svijet

Fico: Nikad neću pristati da se Kijevu da zajam od 140 milijardi evra

2 h

0
Краљ Чарлс

Svijet

Kralj Čarls proslavio 77. rođendan

3 h

0
Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Svijet

Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

23

19

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

22

59

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

22

44

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

22

20

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner