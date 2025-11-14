Logo
Fico: Nikad neću pristati da se Kijevu da zajam od 140 milijardi evra

Agencije

14.11.2025

20:52

Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра
Foto: Tanjug/AP

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da nikada neće pristati na plan Evropske komisije da se Kijevu da zajam od 140 milijardi evra.

Fico je istakao da nikada na to neće pristati, jer bi to značilo još dvije godine ubistava.

Ministri finansija EU saglasili su se da koriste sredstva od zamrznute ruske imovine kao zajam za finansiranje Ukrajine, čime bi moglo da se obezbijedi do 140 milijardi evra.

Ovaj "reparacioni zajam" bi koristio gotovinu iz zamrznute imovine Ruske centralne banke za finansiranja Ukrajine.

Ovaj zajam bi Ukrajina morala da vrati samo ako Rusija plati reparaciju.

Ministri finansija EU smatraju da je ova opcija najefikasniji način pružanja finansijske pomoći bez povećanja nacionalnog duga zemalja članica EU.

Ukrajina

Slovačka

Robert Fico

