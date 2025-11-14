Logo
Large banner

Rusi objavili listu svojih najvećih neprijatelja: U "TOP 10" dvije zemlje bivše Jugoslavije

Izvor:

Agencije

14.11.2025

18:29

Komentari:

0
Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

Ruski list "Vzgljad" (Vzglяd) sastavio je i u utorak objavio "Rejting neprijateljskih vlada" kako bi pokazao razliku između država koje se svjesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na to odluku "protiv njihove volje natjerale spoljnopolitičke okolnosti", piše Slobodna Dalmacija.

Rangirali su isključivo države i teritorije koje se nalaze na popisu neprijateljskih zemalja objavljenom još 2021. godine.

Prvo mjesto zauzela je Velika Britanija sa 75 bodova, koje su zaslužili zbog sankcija ruskim naftnim kompanijama, ali i činjenice da se aktivno zalažu za prenos ruskih sredstava u korist Ukrajine i isporučuju oružje Kijevu.

Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto, s indeksom od 70 bodova. Vzgljad navodi da su obje države članice Evropske unije koje aktivno pružaju finansijsku pomoć Ukrajini. Na trećem mjestu nalaze se Holandija i Estonija sa 65 bodova.

Zanimljivo je da su Sjedinjene Američke Države zauzele tek četvrto mjesto s 55 bodova, a ruski list tvrdi da je na tu poziciju uticala odluka SAD da privremeno obustavi vojnu pomoć Ukrajini.

Листа
Lista

Najviše zemalja nalazi se na petom mjestu. Tako su Danska, Italija, Kanada, Litvanija, Poljska, Finska i Švedska - i dobile su po 50 bodova.

Slijede Norveška i Belgija (45), a na sedmom mjestu nalazi se i Hrvatska - dijeli ga sa Špancima i Grcima sa 40 bodova. Ispod su Portugal i Slovenija (osmo mjesto s 35 bodova), dok se još niže nalaze Mađarska i Luksemburg s 30 bodova.

"Vzgljad" podsjeća kako je ruski ministar Sergej Lavrov istakao da se Rusija postupno odmiče od korišćenja pojma "neprijateljske zemlje" te da naglasak stavljaju na termin "neprijateljska vlada", čime žele da omoguće da se država u cjelini ne identifikuje kao neprijateljska.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

Svijet

Počelo suđenje Brajanu Volšu: Osumnjičen da je ubio suprugu Anu, čije tijelo još nije pronađeno

2 h

0
Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

Svijet

Vaspitačica dovela bijesnog psa u vrtić, životinja napala petoro djece

2 h

0
"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

Svijet

"Imaću noćne more zbog ovoga": Ljudi vrištali od šoka na mjestu stravične nesreće

2 h

0
Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

Svijet

Zaharova: Prava namjera Kijeva nisu pregovori, već kupovina vremena

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner