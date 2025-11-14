Rusi objavili listu svojih najvećih neprijatelja: U "TOP 10" dvije zemlje bivše Jugoslavije

Ruski list "Vzgljad" (Vzglяd) sastavio je i u utorak objavio "Rejting neprijateljskih vlada" kako bi pokazao razliku između država koje se svjesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na to odluku "protiv njihove volje natjerale spoljnopolitičke okolnosti", piše Slobodna Dalmacija.

Rangirali su isključivo države i teritorije koje se nalaze na popisu neprijateljskih zemalja objavljenom još 2021. godine.

Prvo mjesto zauzela je Velika Britanija sa 75 bodova, koje su zaslužili zbog sankcija ruskim naftnim kompanijama, ali i činjenice da se aktivno zalažu za prenos ruskih sredstava u korist Ukrajine i isporučuju oružje Kijevu.

Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto, s indeksom od 70 bodova. Vzgljad navodi da su obje države članice Evropske unije koje aktivno pružaju finansijsku pomoć Ukrajini. Na trećem mjestu nalaze se Holandija i Estonija sa 65 bodova.

Zanimljivo je da su Sjedinjene Američke Države zauzele tek četvrto mjesto s 55 bodova, a ruski list tvrdi da je na tu poziciju uticala odluka SAD da privremeno obustavi vojnu pomoć Ukrajini.

Lista

Najviše zemalja nalazi se na petom mjestu. Tako su Danska, Italija, Kanada, Litvanija, Poljska, Finska i Švedska - i dobile su po 50 bodova.

Slijede Norveška i Belgija (45), a na sedmom mjestu nalazi se i Hrvatska - dijeli ga sa Špancima i Grcima sa 40 bodova. Ispod su Portugal i Slovenija (osmo mjesto s 35 bodova), dok se još niže nalaze Mađarska i Luksemburg s 30 bodova.

"Vzgljad" podsjeća kako je ruski ministar Sergej Lavrov istakao da se Rusija postupno odmiče od korišćenja pojma "neprijateljske zemlje" te da naglasak stavljaju na termin "neprijateljska vlada", čime žele da omoguće da se država u cjelini ne identifikuje kao neprijateljska.