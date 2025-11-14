Počelo suđenje Brajanu Volšu: Osumnjičen da je ubio suprugu Anu, čije tijelo još nije pronađeno

Suđenje Brajanu Volšu, optuženom da je ubio svoju suprugu Anu, odvija se danas, nakon što je više puta odloženo zbog pitanja o njegovoj sposobnosti da učestvuje u postupku.

Očekuje se da će današnje ročište utvrditi da li suđenje može da se nastavi. Privremeni datum za početak izbora porote je 18. novembar, ukoliko se utvrdi da je Volš sposoban.

Nakon što je u septembru izboden u zatvoru, njegovi advokati su saopštili da se Volšova sposobnost da razumije i učestvuje u sudskom postupku pogoršala, piše Blic.

Anino tijelo dan-danas nije pronađeno

Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje djece i uspješnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Svijet Očekuje se presuda za ubistvo Ane Volš: Poznato kada će se Brajan Volš naći pred sudom

Mislio da ga Ana vara

Neposredno pre Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vrijeme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Suđenje za ubistvo Ane Volš zakazano je za oktobar ove godine, piše NY Post.

Svijet Brajan Volš izboden u zatvoru: Optužen za ubistvo supruge Ane

Guglao “kako se riješiti tijela”

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako kupuje niz predmeta u prodavnici – uključujući mopove, četke, zaštitne naočare i nož za sječenje, za koje tužioci tvrde da ih je koristio kako bi se riješio Aninog tijela.

Istražitelji su, navodno, pronašli testeru sa fragmentom kosti u kontejneru blizu kuće Volšove majke. Takođe je optužen da je koristio sinov iPad kako bi na Guglu pretraživao “kako se riješiti tijela”.

Navodno je i angažovao privatnog detektiva da ispita njegove sumnje da ga Ana vara, prije nego što je nestala. Par je, prema navodima, imao bračne probleme u trenutku kada je Volš bio u kućnom pritvoru zbog optužbi da je prodavao lažne umjetničke radove Endija Vorhola.