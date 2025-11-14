Ukrajina uopšte nije željela pregovore, već ih je odlagala radi kupovine vremena, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je podsjetila da je od početka pregovora ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski više puta omalovažavao rusku delegaciju, vršeći psihološki pritisak.

"Sjećate li se da je Zelenski rekao da je ruska delegacija na pogrešnom nivou, da su prisutni pogrešni stručnjaci, da nema nikoga sa kim bi se moglo sarađivati i razgovarati", dodala je Zaharova.

Ona je ukazala da je Kijev prekršio svoja obećanja razmijenivši manje od 30 odsto od 1.200 ljudi koliko je dogovoreno.

"Danas je sasvim jasno da je Ukrajina uopšte nije željela pregovore. To je samo bila taktika, želja da se dobije na vremenu radi preraspoređivanja trupa i naoružavanja. To potvrđuje i intervju zamjenika ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergija Kislice za `Tajms`", rekla je Zaharova.

Britanski list "Tajms" objavio je, nakon intervjua Kislice, da su prekinuti pregovori Rusije i Ukrajine.

Rusija i Ukrajina su održale tri runde direktnih razgovora u Istanbulu u maju i julu, što je rezultiralo razmjenom zarobljenika.

Strane su razmijenile i projekte memoranduma o rješavanju krize.