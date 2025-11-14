Drama u Parizu: Na stanici mahao nožem, prijetio da će ubiti bivšu ženu

Policajci su danas pucali u muškarca na željezničkoj stanici Montparnasse u Parizu, nakon što je vitlao nožem i pretio da će ubiti bivšu ženu.

Prema informacijama tužilaštva u pitanju je muškarac poznat po porodičnom nasilju.

"Prema prvim informacijama koje su nam dostupne, muškarac poznat po porodičnom nasilju je pokazivao nož, a policajac je upotrijebio vatreno oružje da ga zaustavi. Nakon toga, muškarac je sebi nanio povrede nožem", naveli su iz tužilaštva.

Prema navodima, naoružani muškarac je pretio da će otići do bivše supruge i ubiti je. Prilikom pokušaja hapšenja, muškarac nije htio da se povinuje naredbama i počeo je da se sam povređuje nožem koji je držao u ruci.

U cijelom haosu stradao je i slučajni prolaznik, koji je zadobio lakše tjelesne povrede.

Putnici svjedoče da je scena bila veoma stresna.

"Bio sam na terasi u centralnom holu i radio, kada je odjeknuo vrlo jak zvuk. Svi su počeli da bježe. Još mi ruke drhte," rekao je očevidac za francuske medije.

(telegraf)