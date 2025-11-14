Belgija prije godinu dana otvorila ambasadu u BiH, a sada je već zatvara

Belgija zatvara ambasadu u BiH u okviru velike rekonstrukcije diplomatske mreže zemlje, potvrđeno je za Kliks.

Osim one u Sarajevu, Belgija će zatvoriti i ambasade u Konakriju (Gvineja), Bamaku (Mali), Maputu (Mozambik), Havani (Kuba), Rio de Žaneiru (Brazil), Guangdžouu (Kina) i Kuvajtu (Kuvajt).

Nove belgijske ambasade biće osnovane u Tirani, Vindhueku, Muskatu i Taškentu.

Kako je naveo zamjenik premijera Belgije i ministar spoljnih i evropskih poslova Maksim Prevo, ova odluka dolazi usljed velike reforme osmišljene da modernizuje i ojača svoje globalno prisustvo, a zatvaranje ambasade se očekuje u periodu od 2026 do 2027. godine.

"Šta će se promijeniti: jačanje - oko 20 ambasada i konzulata, otvaranje pet novih diplomatskih predstavništava, zatvaranje osam predstavništava, uz osiguranje kontinuiteta usluge putem susjednih misija ili regionalne pokrivenosti. Ova inicijativa je isključivo motivisana željom za strateškim preraspoređivanjem", naveo je Prevo.

🇧🇪🌎 Belgium updates its diplomatic network to maximise its global impact.



Today, we decided to modernise and rebalance our network of diplomatic posts so it better reflects today’s geopolitical realities, and tomorrow’s.



🔹 What will change?



- Strengthening: around 20… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) November 14, 2025

Prevo je brzo pojasnio da ovo ne signalizira pogoršanje odnosa između zemalja u kojima je planirano zatvaranje ambasada.

"Ova zatvaranja ni na koji način ne umanjuju važnost koju pridajemo održavanju bilateralnih odnosa sa dotičnim zemljama", kazao je.

Podsjećamo, ponovno otvaranje Ambasade Belgije u BiH najavljeno je 2023. godine, a 9. septembra 2024. godine imenovan je ambasador Belgije u BiH Kristin Detaj.