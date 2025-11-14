Belgija prije godinu dana otvorila ambasadu u BiH, a sada je već zatvara

14.11.2025
16:40
Komentari:0
Belgija zatvara ambasadu u BiH u okviru velike rekonstrukcije diplomatske mreže zemlje, potvrđeno je za Kliks.
Osim one u Sarajevu, Belgija će zatvoriti i ambasade u Konakriju (Gvineja), Bamaku (Mali), Maputu (Mozambik), Havani (Kuba), Rio de Žaneiru (Brazil), Guangdžouu (Kina) i Kuvajtu (Kuvajt).
Nove belgijske ambasade biće osnovane u Tirani, Vindhueku, Muskatu i Taškentu.
Kako je naveo zamjenik premijera Belgije i ministar spoljnih i evropskih poslova Maksim Prevo, ova odluka dolazi usljed velike reforme osmišljene da modernizuje i ojača svoje globalno prisustvo, a zatvaranje ambasade se očekuje u periodu od 2026 do 2027. godine.
"Šta će se promijeniti: jačanje - oko 20 ambasada i konzulata, otvaranje pet novih diplomatskih predstavništava, zatvaranje osam predstavništava, uz osiguranje kontinuiteta usluge putem susjednih misija ili regionalne pokrivenosti. Ova inicijativa je isključivo motivisana željom za strateškim preraspoređivanjem", naveo je Prevo.
🇧🇪🌎 Belgium updates its diplomatic network to maximise its global impact.— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) November 14, 2025
Today, we decided to modernise and rebalance our network of diplomatic posts so it better reflects today’s geopolitical realities, and tomorrow’s.
🔹 What will change?
- Strengthening: around 20…
Prevo je brzo pojasnio da ovo ne signalizira pogoršanje odnosa između zemalja u kojima je planirano zatvaranje ambasada.
"Ova zatvaranja ni na koji način ne umanjuju važnost koju pridajemo održavanju bilateralnih odnosa sa dotičnim zemljama", kazao je.
Podsjećamo, ponovno otvaranje Ambasade Belgije u BiH najavljeno je 2023. godine, a 9. septembra 2024. godine imenovan je ambasador Belgije u BiH Kristin Detaj.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu