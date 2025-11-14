Logo
Large banner

Belgija prije godinu dana otvorila ambasadu u BiH, a sada je već zatvara

14.11.2025

16:40

Komentari:

0
Белгија прије годину дана отворила амбасаду у БиХ, а сада је већ затвара

Belgija zatvara ambasadu u BiH u okviru velike rekonstrukcije diplomatske mreže zemlje, potvrđeno je za Kliks.

Osim one u Sarajevu, Belgija će zatvoriti i ambasade u Konakriju (Gvineja), Bamaku (Mali), Maputu (Mozambik), Havani (Kuba), Rio de Žaneiru (Brazil), Guangdžouu (Kina) i Kuvajtu (Kuvajt).

Nove belgijske ambasade biće osnovane u Tirani, Vindhueku, Muskatu i Taškentu.

Kako je naveo zamjenik premijera Belgije i ministar spoljnih i evropskih poslova Maksim Prevo, ova odluka dolazi usljed velike reforme osmišljene da modernizuje i ojača svoje globalno prisustvo, a zatvaranje ambasade se očekuje u periodu od 2026 do 2027. godine.

"Šta će se promijeniti: jačanje - oko 20 ambasada i konzulata, otvaranje pet novih diplomatskih predstavništava, zatvaranje osam predstavništava, uz osiguranje kontinuiteta usluge putem susjednih misija ili regionalne pokrivenosti. Ova inicijativa je isključivo motivisana željom za strateškim preraspoređivanjem", naveo je Prevo.

Prevo je brzo pojasnio da ovo ne signalizira pogoršanje odnosa između zemalja u kojima je planirano zatvaranje ambasada.

"Ova zatvaranja ni na koji način ne umanjuju važnost koju pridajemo održavanju bilateralnih odnosa sa dotičnim zemljama", kazao je.

Podsjećamo, ponovno otvaranje Ambasade Belgije u BiH najavljeno je 2023. godine, a 9. septembra 2024. godine imenovan je ambasador Belgije u BiH Kristin Detaj.

Podijeli:

Tagovi:

Belgija

ambasada

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

Svijet

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

4 h

0
Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

Svijet

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

4 h

0
Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Svijet

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

4 h

0
Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

Svijet

Šokantni detalji: Ovo je djevojčica (2) koja je umrla tokom posjete zubaru

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner