Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

Izvor:

SRNA

14.11.2025

16:23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"
Foto: Pixabay

Njemačke vlasti saopštile su da je prijetnja od "Antife Ost", ljevičarske grupe koju je Vašington označio kao globalnu terorističku organizaciju, naglo smanjena nakon niza hapšenja i osuđujućih presuda.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Sara Fruhauf rekla je na konferenciji za novinare da su vođe te grupe i njeni nasilni članovi u pritvoru ili osuđeni.

"Procjena bezbjednosnih službi je da je potencijalna prijetnja koju predstavlja grupa nedavno znatno smanjena", rekla je ona.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

"Antifa", skraćenica od "antifašistički", predstavlja decentralizovani pokret bez jasne strukture, komandne hijerarhije ili vođe.

"Antifa Ost", poznata i kao "Banda čekića" zbog svog omiljenog oružja, djeluje kao krajnje ljevičarska ekstremistička mreža.

