Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

Izvor:
SRNA
14.11.2025
16:23
Komentari:0
Njemačke vlasti saopštile su da je prijetnja od "Antife Ost", ljevičarske grupe koju je Vašington označio kao globalnu terorističku organizaciju, naglo smanjena nakon niza hapšenja i osuđujućih presuda.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Sara Fruhauf rekla je na konferenciji za novinare da su vođe te grupe i njeni nasilni članovi u pritvoru ili osuđeni.
"Procjena bezbjednosnih službi je da je potencijalna prijetnja koju predstavlja grupa nedavno znatno smanjena", rekla je ona.
Republika Srpska
Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku
"Antifa", skraćenica od "antifašistički", predstavlja decentralizovani pokret bez jasne strukture, komandne hijerarhije ili vođe.
"Antifa Ost", poznata i kao "Banda čekića" zbog svog omiljenog oružja, djeluje kao krajnje ljevičarska ekstremistička mreža.
Svijet
19 min0
Društvo
20 min0
Košarka
42 min0
Scena
42 min0
Svijet
19 min0
Svijet
57 min0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu