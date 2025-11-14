Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

Njemačke vlasti saopštile su da je prijetnja od "Antife Ost", ljevičarske grupe koju je Vašington označio kao globalnu terorističku organizaciju, naglo smanjena nakon niza hapšenja i osuđujućih presuda.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Sara Fruhauf rekla je na konferenciji za novinare da su vođe te grupe i njeni nasilni članovi u pritvoru ili osuđeni.

"Procjena bezbjednosnih službi je da je potencijalna prijetnja koju predstavlja grupa nedavno znatno smanjena", rekla je ona.

"Antifa", skraćenica od "antifašistički", predstavlja decentralizovani pokret bez jasne strukture, komandne hijerarhije ili vođe.

"Antifa Ost", poznata i kao "Banda čekića" zbog svog omiljenog oružja, djeluje kao krajnje ljevičarska ekstremistička mreža.