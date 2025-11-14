Logo
Kao da ima efekta: Merc najavio dodatni paket sankcija

Izvor:

Agencije

14.11.2025

15:31

Komentari:

0
EU će pripremiti dodatni paket sankcija Rusiji u narednim sedmicama, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

"Shodno tome, nećemo smanjivati pritisak na Rusiju, već ćemo ga održavati i jačati", rekao je Merc tokom zajedničke konferencije za novinare sa kiparskim predsjednikom Nikosom Hristodulidesom u Berlinu.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas rekla je ranije da se radi na 20. paketu sankcija Rusiji.

Tagovi:

Fridrih Merc

Ukrajina

Rusija

Sankcije

