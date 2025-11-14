Logo
Putnicu (80) zaboravili na ostrvu tokom krstarenja: Dan kasnije pronađena mrtva

Izvor:

Kurir

14.11.2025

14:03

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Osamdesetogodišnja putnica sa kruzera pronađena je mrtva na ostrvu Velikog koralnog grebena, dan nakon što ju je posada broda slučajno ostavila tamo, piše AP.

Njena kćerka, Ketrin Ris, je nedavno optužila kompaniju "Koral ekspedišens" za "nebrigu i nedostatak zdravog razuma" jer je ostavila njenu majku, Suzan Ris, da umre sama.

Planirana šetnja pretvorila se u tragediju

Suzan Ris, stanovnica Sidneja, bila je na drugom danu krstarenja kruzerom oko Australije kada je sišla sa broda "Koral advenčurer" na ostrvo Guštera (Lizard). Planirala je da se sa drugim putnicima popne do vidikovca na brdu.

Brod je napustio ostrvo oko pet sati prije nego što je posada prijavila njen nestanak, saopštili su zvaničnici.

Ketrin Ris kaže da je "zgranuta što je brod napustio ostrvo nakon organizovanog izleta, bez moje mame".

Prema informacijama koje su im pružene, bio je izuzetno vreo dan, a Suzan se tokom uspona osjećala loše. Zamoljena je da se sama vrati nazad, bez pratnje.

Brod je zatim otplovio, navodno bez provjere broja putnika. U tom trenutku, ili ubrzo nakon toga, Suzan je preminula – sama, navodi kćerka.

Tijelo pronađeno u blizini staze - moguće da je pala

Posada helikoptera za potragu pronašla je njeno tijelo sljedećeg dana, oko 50 metara od staze koja vodi ka vidikovcu. Prema pisanju lista "Australijen", izgleda da je pala sa litice ili strme padine.

Ketrin Ris je izrazila nadu da će istraga "utvrditi šta je kompanija trebalo da uradi kako bi spasila život moje majke".

Kompanija izražava saučešće, istraga je u toku

Direktor "Koral ekspedišensa", Mark Fifild, rekao je da kompanija u potpunosti sarađuje sa istražiocima i da ne može komentarisati situaciju dok je istraga u toku.

- Izrazili smo iskreno saučešće porodici Ris i duboko žalimo što se ovo dogodilo - naveo je Fifild.

Australijska pomorska bezbjednosna uprava istražuje zašto Suzan Ris nije evidentirana prilikom ukrcavanja putnika sa ostrva na brod. Tragediju takođe istražuje i inspekcija za bezbjednost na radu.

Prvi put je primjećeno da je Suzan nestala kada se nije pojavila u trpezariji tokom večere. Kruzer se vratio na ostrvo Guštera u ranim jutarnjim satima idućeg dana.

Podsjećanje na ranije slične tragedije

Australijski bezbjednosni standardi za turizam na Velikom koralnom grebenu već su bili predmet kritike nakon što su Tom i Ejlin Lonergan ostavljeni u moru tokom ronilačkog izleta 1998. godine.

Posada čamca nije shvatila da nedostaju dva dana. Njihova tijela nikada nisu pronađena.

Kruzer

Australija

nezgoda

