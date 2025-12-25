Logo
U porastu nivo rijeka, izdat crveni meteoalarm na području Bolonje

Izvor:

SRNA

25.12.2025

20:27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

U italijanskoj regiji Emilija-Romanja zbog obilnih kiša u porastu je nivo rijeka Senio i Lamone, pa je izdat crveni meteoalarm za područje oko Bolonje, Ferare i Ravene.

Na mnogim mjestima ove rijeke su dostigle ili premašile kritični nivo, ali za sada nisu izazvale poplave, javila je agencija Ansa.

Пљусак киша

Svijet

Upozorenje za poplave izdato za više od 40 miliona ljudi

Vlasti mjesta Kastel Bolonjeze naložile su evakuaciju stanovnika duž rijeke Senio.

Nivo Lamone je takođe u porastu, pa su lokalne vlasti u Banjakavalu naredila evakuaciju naselja Vilanova i Glorije.

Za evakuisane stanovnike pripremljen je prihvatni punkt, a biće smješteni i u lokalnim sportskim halama.

Odsjek za civilnu zaštitu regije Emilija-Romanja konstantno prati situaciju, ali se očekuje da će padavine oslabiti, što će smanjiti pritisak na tokove rijeka.

Italija

Bolonja

crveni meteoalarm

