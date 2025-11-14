Šokantni detalji: Ovo je djevojčica (2) koja je umrla tokom posjete zubaru

Nezapamćena tragedija dogodila se u četvrtak uveče u Bukureštu, kada je dvogodišnja djevojčica umrla tokom posjete zubaru.

Djevojčici je intravenozno data sedacija za naizgled jednostavan zahvat. Reanimirana je dva sata, ali bez rezultata. Roditelji su optužili ljekare da su odlučili da izvrše medicinski zahvat, iako je djevojčica prethodno testirana, a rezultati su pokazali probleme sa jetrom.

Nakon smrti, tijelo djevojčice je prebačeno u Institut za sudsku medicinu, a sudski stručnjaci su jutros obavili obdukciju. Nakon završetka postupka, otkrili su da je djevojčica patila od "složene hronične prethodne patologije".

Predstavnici Tužilaštva pri Bukureškom tribunalu izdali su saopštenje u kojem su konstatovali izjave forenzičkih stručnjaka.

"Dana 13.11.2025. godine, policajci iz Generalne policijske direkcije Bukurešta obavješteni su da je dvogodišnja maloljetna djevojčica, koja se nalazila u privatnoj stomatološkoj ordinaciji zbog medicinskog zahvata koji je uključivao davanje anestezije, doživela kardiorespiratorni zastoj tokom intervencije", saopšteno je.

Šta kažu njeni roditelji

Otac djevojčice je rekao da je njegova supruga obavestila zubara da su neki nalazi testova njihove ćerke pokazivali rezultate izvan referentne granice, ali da im je ipak rečeno da može da se obavi procedura. Objasnio je da je njegova ćerka trebalo da ima dva tretmana kanala korena, za šta je majka dala pismeni pristanak.

"Poslala je poruku zubaru na Whatsapp-u i pitala da li bi bolje bolje da se otkaže intervencija, ali je doktor rekao da ne treba i da je sve u redu. Moja žena je zatim potpisala pristanak", ispričao je neutešni otac.

Objasnio je da su prethodno uradili testove na djevojčici, koje je njegova supruga poslala zubaru, a koji su pokazali da su "neke vrijednosti jetre šest puta veće od dozvoljene".

Roditelji djevojčice

"Rekao joj je da je razgovarao sa anesteziologom i da je odgovorio da je u redu, da može da dođe, da to nikako ne utiče na te više vrijednosti. Poslije 20 minuta nakon što ju je uspavao, ćerka je ušla u kardio-respiratorni zastoj, a on nas je tek poslije sat vremena obavestio i hitnu pomoć isto, došla je poslije sat i po vremena", rekao je otac.

Istakao je da njima nije bilo dozvoljeno da uđu u ordinaciju sa ćerkicom.

"Ubili su je", optužio je otac zubare, precizirajući da, osim trenutnih testova, djevojčica nije imala drugih zdravstvenih problema.

Ministar zdravlja Aleksandru Rogobete upozorio je da svaka hirurška intervencija i svaka opšta anestezija mogu imati "određene neželjene efekte u određenim okolnostima". Rogobete je rekao da nije dobio nikakve žalbe na ovu privatnu kliniku.

Istraga se nastavlja.

(telegraf)