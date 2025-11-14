Logo
Одала их картица: Пронађена нестала дјеца

14.11.2025

14:50

Троје малољетника који су у сриједу нестали у Сиску, пронађени су данас, на загребачким Светицама, потврдили су чланови породице за Дневник.хр.

Пронађени су након што је мајци несталог дјечака на мобилни телефон дошло обавјештење да је у једној продавници рачун плаћен њеном картицом, а она је након тога назвала полицију.

Полицију је назвала и жена која је тројац препознала испред трговине након што је на порталима видјела њихове фотографије.

Она је остала у њиховој близини све док полиција није дошла по њих.

И загребачка и сисачка полиција потврдиле су да су малољетници пронађени, преноси Индекс.

