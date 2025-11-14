UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

Članovi Savjeta UN za ljudska prava danas su usvojili rezoluciju o nezavisnoj misiji za utvrđivanje činjenica koja bi istražila prijavljena masovna ubistva u El Faširu, u Sudanu.

Na posebnoj sjednici Savjeta u Ženevi o situaciji u gradu u regionu Darfur koji je pao u ruke paravojnih snaga u oktobru, tekst je usvojen bez glasanja, prenio je Rojters.

Misija za utvrđivanje činjenica će, takođe, nastojati da identifikuje počinioce kršenja navodno počinjenih od strane Snaga za brzu podršku (RSF) i njihovih saveznika u El Faširu.

RSF negira ciljanje civila ili blokiranje pomoći, saopštivši da su takve aktivnosti posljedica odmetnutih aktera.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk pozvao je međunarodnu zajednicu da djeluje.

''Bilo je previše pretvaranja a premalo akcije. Treba se suprotstaviti ovim zločinima i prikazu ogoljene okrutnosti koja se koristi za potčinjavanje i kontrolu čitavog stanovništva'', rekao je Turk.

Nacrt teksta koji je dat Savjetu na razmatranje, a u koji je Rojters imao uvid, snažno osuđuje prijavljena etnički motivisana ubistva i upotrebu silovanja kao ratnog oružja od strane RSF-a i savezničkih snaga u El Faširu.

Mona Rišmavi, članica Nezavisne međunarodne misije UN za utvrđivanje činjenica za Sudan, opisala je primjere silovanja, ubistava i mučenja i rekla da je potrebna sveobuhvatna istraga kako bi se utvrdila potpuna slika.

Ona je rekla da su snage RSF-a "pretvorile Univerzitet El Fašir u polje smrti", gdje su se hiljade civila sklonile.

Rezolucija, takođe, poziva RSF i Sudanske oružane snage da dozvole da pomoć koja spasava živote stigne do mnogih ljudi koji su možda još uvijek zarobljeni u gradu pogođenom glađu.

Pad El-Fašira u ruke RSF-a 26. oktobra učvrstio je njihovu kontrolu nad regionom Darfur u više od dvije i po godine dugom građanskom ratu sa sudanskom vojskom.