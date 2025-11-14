Logo
Large banner

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

Izvor:

Agencije/Reuters

14.11.2025

16:24

Komentari:

0
УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану
Foto: Tanjug/AP/Hussein Malla

Članovi Savjeta UN za ljudska prava danas su usvojili rezoluciju o nezavisnoj misiji za utvrđivanje činjenica koja bi istražila prijavljena masovna ubistva u El Faširu, u Sudanu.

Na posebnoj sjednici Savjeta u Ženevi o situaciji u gradu u regionu Darfur koji je pao u ruke paravojnih snaga u oktobru, tekst je usvojen bez glasanja, prenio je Rojters.

Misija za utvrđivanje činjenica će, takođe, nastojati da identifikuje počinioce kršenja navodno počinjenih od strane Snaga za brzu podršku (RSF) i njihovih saveznika u El Faširu.

Sudan

Svijet

Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

RSF negira ciljanje civila ili blokiranje pomoći, saopštivši da su takve aktivnosti posljedica odmetnutih aktera.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk pozvao je međunarodnu zajednicu da djeluje.

''Bilo je previše pretvaranja a premalo akcije. Treba se suprotstaviti ovim zločinima i prikazu ogoljene okrutnosti koja se koristi za potčinjavanje i kontrolu čitavog stanovništva'', rekao je Turk.

Nacrt teksta koji je dat Savjetu na razmatranje, a u koji je Rojters imao uvid, snažno osuđuje prijavljena etnički motivisana ubistva i upotrebu silovanja kao ratnog oružja od strane RSF-a i savezničkih snaga u El Faširu.

Mona Rišmavi, članica Nezavisne međunarodne misije UN za utvrđivanje činjenica za Sudan, opisala je primjere silovanja, ubistava i mučenja i rekla da je potrebna sveobuhvatna istraga kako bi se utvrdila potpuna slika.

vojska sudan

Svijet

"Dobijamo sve više izvještaja o užasima na terenu"

Ona je rekla da su snage RSF-a "pretvorile Univerzitet El Fašir u polje smrti", gdje su se hiljade civila sklonile.

Rezolucija, takođe, poziva RSF i Sudanske oružane snage da dozvole da pomoć koja spasava živote stigne do mnogih ljudi koji su možda još uvijek zarobljeni u gradu pogođenom glađu.

Pad El-Fašira u ruke RSF-a 26. oktobra učvrstio je njihovu kontrolu nad regionom Darfur u više od dvije i po godine dugom građanskom ratu sa sudanskom vojskom.

Podijeli:

Tagovi:

Sudan

Ujedinjene nacije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Клизиште сравнило село у Судану, најмање 1.000 мртвих

Svijet

Klizište sravnilo selo u Sudanu, najmanje 1.000 mrtvih

2 mj

0
Масакр: Напад на затвор, најмање 20 мртвих!

Svijet

Masakr: Napad na zatvor, najmanje 20 mrtvih!

6 mj

0
Узнемирујуће! Покољ у Судану

Svijet

Uznemirujuće! Pokolj u Sudanu

1 god

0
Број жртава у поплавама у Судану премашио 130

Svijet

Broj žrtava u poplavama u Sudanu premašio 130

1 god

0

Više iz rubrike

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

Svijet

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

4 h

0
Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Svijet

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

4 h

0
Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

Svijet

Šokantni detalji: Ovo je djevojčica (2) koja je umrla tokom posjete zubaru

4 h

0
Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

Svijet

Kao da ima efekta: Merc najavio dodatni paket sankcija

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner