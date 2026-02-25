Kristijan Šmit opet postavlja ultimatume

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH ima rok od jednog dana da 112,5 miliona KM prebaci CIK-u BiH za nove izborne tehnologije.

Navodi se u autentičnom tumačenju odluke od 17. jula prošle godine koju je izdao Kristijan Šmit, a kojom su unesene izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija BiH.

"Odlukom se nadalje obavezuje i ovlašćuje ministar finansija i trezora BiH da sva neutrošena sredstva osigurana ovom Odlukom prenese u fiskalnu 2026. godinu i obezbijedi njihovu dostupnost za namijenjenu svrhu tokom cijele 2026. godine", navodi se.

Neizvršenje prenosa sredstava od strane ministra bez odlaganja, direktno podrazumijeva obavezu i ovlašćenje zamjenika ministra da taj prenos izvrši bez odlaganja.

Dovedena u pitanje ravnopravnost naroda

Ovim zahtjevima dovedena je u pitanje ravnopravnost naroda, jasan je predsjednik SNSD-a. Republika Srpska će, kaže Milorad Dodik adekvatno odgovoriti na želje muslimana.

"Sada pokušavaju da nam nametnu tehnologije koji bi trebalo da obezbijede izborne rezultate koje njima odgovaraju i zato je takva žurba jer se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH koju čine muslimanske sećije i stranci koji tamo sjede i pokušavaju da završe svoj pir putem tih tehnologija da utiču na izbore jer očigledno ne mogu na drugi način", rekao je Dodik.

Opoziciji nije Šmit krivac

Poslaniku SDS-a u PD PS Mladenu Bosiću kriv je Srđan Amidžić, a ne Kristijan Šmit. To je kaže nastavak ranije prakse kojoj treba da se odupre ministar finansija i trezora u SM BiH.

"To je nastavak prakse da se prebacuje na zamjenika ministra plaćanje i to je praksa koju je prihvatio i ozvaničio i sam Amidžić u prethodnom periodu", rekao je Bosić.

Bošnjački političari u Sarajevu očekivano podržavaju ovakve korake. Opravdavaju samovolju jednog čovjeka koji sprovodi silu u BiH i to bez saglasnosti SB UN. Ipak, priznaju da Šmit i ne radi posao koji bi trebalo da radi iako nije ni jasno koja su njegova zaduženja.

"To nije prihvatljiv način komunikacije jer ima mnogo važnijih tema i pitanja u BiH gdje se visoki predstavnik ne miješa u svoj posao, ali u svakom slučaju ja smatram da je u ovom slučaju i trebao pa i na ovakav način ako se već vrši opstrukcija duži period", kaže Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Odluke nelegitimnog Šmita dokaz su njegove banalnosti i potvrda da mora otići iz BiH, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Ocjenjuje da je ovo još jedan u nizu primjera Šmitovog pravnog nasilja.

"Zamislite da stranac pojedinac dođe i kaže, vi ćete potrošiti stotinu miliona u vašoj zemlji za ono što vam ja kažem", rekao je Košarac.

"Niko nije protiv integriteta izbornog procesa ali na ovaj način imamo pravo da sumnjamo u dobre namjere lažnog visokog predstavnika u BiH. Šta to znači, to znači da žele modeliraju izbornu volju", dodao je on.

Ovo je samo nastavak samovolje Kristijana Šmita i odlučivanja o sudbini svih naroda u BiH. U julu prošle godine nametnuo je odluku prema kojoj se sredstva iz dobiti Centralne banke BIH raspoređuju CIK-u BiH za uvođenje novih tehnologija na izborima. Radi se o 112,5 miliona KM.